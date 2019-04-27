خطوات تغيير كلمة مرور بنك التسليف من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية خطوات تغيير كلمة مرور بنك التسليف نستعرض من خلال هذا المقال الطريقة الصحيحة، لتعديل كلمة المرور في بنك التنمية الاجتماعية، حيث يمكن للمقترضين من هذا البنك الحصول على رقم مرور سهل وبسيط، عند الدخول إلى موقع البنك للاستعلام عن قروض بنك التسليف مثل قرض الزواج وقرض الترميم وقرض الأسرة وغيرها من القروض، ويمكن تعديل كلمة المرور من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لبنك التسليف أيضا، يمكن معرفة كافة شروط الاقتراض وضرورة الالتزام بها والتقديم على القروض من خلال نفس البوابة.

تغيير كلمة مرور بنك التسليف والادخار

أتاح بنك التسليف والادخار إمكانية تغيير كلمة السر للراغبين في تغييرها والحصول على أخرى أسهل وأمن، يمكن تغيير كلمة مرور بنك التسليف من خلال الخطوات التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع بنك التسليف والادخار الخدمات الإلكترونية الانتقال تلقائيا إلى صفحة الخدمات سنجد خيارين نسيت كلمة السر أو تغيير كلمة المرور. نضغط اختيار نسيت كلمة السر والمستخدم. في حال تذكر اسم المستخدم ونسيان كلمة المرور سيتطلب ذلك إدخال، رقم الهوية فقط ومنها سيتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك. أما في حال نسيان كلمة المرور تماما يجب إدخال رقم الهوية ونوع القرض وتاريخ الميلاد. وأخيرا ندخل الرقم الموجود بالصورة ثم نضغط (إرسال) ومنها لصفحة عمل كلمه سر جديدة. في النهاية اضغط (حفظ) وفي حال الإدخال الصحيح تظهر النتيجة (تم بنجاح) التغيير.

رابط دخول حسابي بنك التسليف تغيير كلمة السر برقم الهوية

أكدت إدارة بنك التنمية الاجتماعية عن إمكانية تغيير كلمة سر بنك التسليف برقم الهوية فقط، وذلك باستخدام الخطوات السالف ذكرها بالأعلى أما عن رابط دخول حسابي بنك التسليف أيضا، يتم من خلال رابط مباشر الخدمات الإلكترونية في موقع بنك التنمية الاجتماعية.

شروط بنك التسليف

عمر مقدم الطلب الاقتراض 25 عام فيما فوق وليس أكثر من 55 عام.

وجوب أن يكون مقدم الطلب سعودي.

وجوب امتلاك مقدم الطلب دخل 2,000 ريال كحد أدنى.

وجوب أن يكون مقدم الطلب متفرغا.

يجب تقديم مقدم الطلب مشروع لا يزيد عن ثمانية ملايين ريال.

وجوب ملء الاستمارات الخاصة ببرنامج البنك الائتماني وإتمام التقديم .

← إقرأ أيضاً: