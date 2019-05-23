تغيير كلمة المرور في بنك التسليف عبر رابط دخول حسابي بنك التنمية الاجتماعية

خدمة تغيير كلمة مرور بنك التسليف برقم الهوية تعتبر من اهم الخدمات بحثاً بالموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، وقد أتاح بنك الادخار والتنمية الاجتماعية السعودية علي موقعه الإلكتروني إمكانية تغيير كلمة السر الخاصة بك، وذلك بعد تلقي الكثير من الشكاوى علي رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني، والذي تفاجئا به أدارة بنك التسليف بكثرة التساؤلات من قبل العملاء علي نسيان كلمة المرور الخاصة بكل مستفيد، الموقع الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار يعمل علي مدار الساعة بدون توقف، وذلك من اجل أن يوفر جميع سبل الراحة علي كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن الاستعلام عن بنك التسليف برقم الهوية بكل سهولة، وذلك من اجل التعرف علي قيمة القروض المتبقية والمتأخرة بشكل إلكتروني، ومن خلال هذه المقالة سوف نشرح لكم خطوات تغيير كلمة مرور في بنك التسليف والادخار السعودي من خلال النقاط الموضحة لكم بالأسفل وذلك من أجل نسهل الأمر علي جميع متابعي موقع البنك السعودي للتسليف والادخار.

خطوات تغيير كلمة مرور في بنك التسليف

أولا عليك بالتوجه لـ تسجيل الدخول بنك التسليف والادخار .

. بعد الدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعية للتسليف نضغط علي رابط نسيت كلمة المرور بنك التسليف.

بعدها ستقوم بإدخال رقم الجوال الخاص بك الخانة الفارغة.

ثم النقر علي أيقونة بحث.

سوف تستلم رمز التحقق من اجل أدخال كلمة مرور جديدة.

عقب الانتهاء من اختيار كلمة مرور جديدة ستقوم بالضغط علي أيقونة حفظ الإعدادات.

يفضل اختيار كلمة سر قوية من أجل حماية حسابك من الاختراق.

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