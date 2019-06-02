تغيير رقم لوحة السيارة برقم الهوية عبر موقع أبشر

تغيير رقم لوحة السيارة برقم الهوية، أقرت وزارة الداخلية السعودية الأوراق المطلوبة بغرض استخراج اللوحات الملكية الطويلة حسب لوائح الوزارة المقررة رسمياً، وقد أتاحت الوزارة عبر موقعها الرسمي إمكانية تبديل لوحات السيارات من لوحات قصيرة للوحات طويلة ملكية، حيث يفضل معظم أصحاب السيارات أن تكون السيارة بأفضل وأحسن شكل سواء من ناحية النظافة أو من ناحية أرقام اللوحات الخاصة، إذ تغير اللوحة من شكل مقدمتها ومؤخرتها، واللوح الأساسية هي لوحات السيارة القصيرة وهي تقلل من قيمة السيارة، لذلك حرصت إدارة المرور السعودية على توفير لوحه المركبات الطويلة وسميت بلوحة سيارة الملكية لكل من يريد التنويع.

شروط تغيير رقم لوحة السيارة

تضمين صورة تأمين السيارة ساري.

توفير رخصة سيارة الأصل وصورتها.

وجود استمارة المركبة الأصل وصورتها.

أن يكون الفحص الدوري للسيارة ساري.

رسوم تغيير لوحة السيارة

شددت وزارة الداخلية السعودية، على وجوب اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتغيير رقم اللوحة للمركبات وفق ما ورد من خطوات تفادياً لأي مخالفات، عند تجديد الرخص أو فحوصات السيارة، وسداد رسوم تبديل لوحة السيارة خطوة يعقبها الذهاب لفرع المرور القريب ونقوم بملء نموذج إصدار لوحة سياره ثم يسلم كرت مراجعة، وتراجع المرور في الوقت المحدد يليها يسلم طالب اللوحه لوحاته القديمة ليقوموا بتسليمه لوحات السيارة الطويلة مباشرة.

الإجراءات الرسمية لتغيير رقم لوحة السيارة

يجب التأكيد على سريان صلاحية استمارة المركبة.

وجوب أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

صلاحية تأمين السيارة سارية المفعول.

عدم وجود مخالفات مرورية على السجل المدني لصاحب رقم لوحة السيارة أو المركبة.

توفر حساب البنكي عن طريق الإنترنت أو تطبيق البنوك الذكي لسداد الرسوم.

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