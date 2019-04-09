تقدم وزارة الضمان الإجتماعى الكثير من المساعدات منذ أكثر من عام، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الخيرية المتواجده فى المملكة العربية السعودية، وهذه المساعدات تُقدم للأسر محدودة الدخل ولكبار السن الغير قادرين على العمل، وذلك للقضاء على نسبة الفقر التى ارتفعت فى الأشهر القليلة الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار، لذلك يتم تقديم هذه المساعدات بصورة شهرية، وبعد أن تنتهى الوزاره من مساعدات شهر مارس، سيتم البحث عن مساعدات شهر أبريل، وفى هذا المقال نستعرض لكم الفئات الحاصلة على الدعم والمساعدات المقطوعة.

الفئات الحاصلة على المساعدات المقطوعة

قامت وزارة الضمان الإحتماعى بتحديد الفئات التى ستحصل على الدعم والمساعدات المقطوعة، فالبداية ستكون مع الأسر محدودة الدخل فقط، ويتم التحقيق فى هذه الأسر للتعرف على الإمكانيات الكاملة للأسر السعودية، بالأضافة إلى الأيتام والأرامل والنساء المطلقات وحالات العجز المؤقت التى تصيب بعض الأشخاص وأسر السجناء الغير قادرين على العمل، لذلك فهم سيحصلون على الدعم الكامل من قبل وزارة الضمان الإجتماعى.

رابط التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة

تقدم وزارة الضمان الإجتماعى رابط من أجل التقديم للحصول على الدعم والمساعدات المقطوعة، وهذا الرابط يكون متاح من بداية المساعدة الجديدة التى تخص شهر أبريل إلى اليوم النهائى، والذى يتم تحديده من قبل القائمين على الدعم والمساعدات المقطوعة، وتهدف وزارة الضمان الإجتماعي القضاء على الفقر التى ارتفعت نسبته فى المملكة فى الأشهر القليلة الماضية.

تعرف على الفئات الحاصلة على المساعدة المقطوعة 1440