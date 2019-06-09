تعرف على أشهر 5 مطاعم في السعودية

سنتكلم في هذا المقال عن بعض المطاعم السعوديه الشهيره، وأهم الأكلات التي تقوم بتقديمها للزبائن، كما سنتعمق اكثر ونبدء بالكتابه عن أشهر المطاعم في كل دوله حول العالم وعن أشهر الأطباق التي تقدمها، وسنبدء الرحله بالسعوديه.

مطاعم كثيره واماكن للترفيه والراحه النفسيه من ضغوطات الحياه والعمل داخل السعوديه، يمكن التوجه إليها منفردا او مع الأصدقاء او مع العائله للاستمتاع، وتمتاز مطاعم السعوديه بروعه منظرها الداخلي الجذاب الذي يجذب الزوار،كما تمتاز بتقديم اشهي الأكلات الشعبيه والعالميه والمشروبات،

من أهم وأشهر المطاعم في السعوديه.

1_مطعم البيك.

يعد مطعم البيك من أشهر المطاعم في السعوديه وأكثرها زياره،حيث قامت وكاله CNN العالميه بتصنيفها كأحد أشهر المطاعم في العالم، وصنفته الوكاله في المرتبه السادسه عالميا، ويمتلك فروع تقدر بخمسون فرعا داخل المملكه وبدء ببناء فرعه الأول في جده في القرن الماضي، كما يقدم أشهر الأطباق التي تنال إعجاب الزوار وهي عباره عن، طبق البروست، وطبق المسحب، والروبيان، والفيليه.

2_مطعم شواية الخليج

يصنف في المرتبه الثانيه بعد مطعم البيك يحبه الزوار لاكلاته الشعبيه التي يقدمها، كما يقدم المطعم بعض الأطباق التي تميزه عن باقي المطاعم، والمشويات اللذيذه المختلفه، ويمتلك المطعم بعض الافرع في الدمام والخبر والأحساء، ومن اهم اطباقه الدجاج المشوي، اطباق الكبسه.

3_مطعم إيوان

مطعم إيوان الرومانسي او كما يسمونه الناس في المملكه، هي صفه اكتسبها المطعم لشكله التصميمي الجميل الذي يتصف بالرومانسيه ، كما يمتاز المطعم بتقديمه لاشهي الماكولات البحريه، وفروعه كثيره داخل المملكه العربيه السعوديه.

4_مطعم الطازج

أفضل مطاعم مكة المكرمة ،ويمتاز بتقديم الدجاج المشوي، والرز والتوابل الخاصه ، وما يميز هذا المطعم ان له مزارع محليه خاصه بالدجاج تجعل الزوار مطمئنين لجوده ما يقدمه المطعم من طعام، كما يوجد لديه فروع داخل المملكه العربيه السعوديه وبعض الدول الاخري.

5_مطعم البيت الإيطالي

متاز مطعم البيت الإيطالي بتخصصه في الأكلات الايطاليه الشهيره، إيطاليا تمتاز بأكلات المعكرونه اللذيذه لذلك فقد اختار المطعم تقديم تلك الأطباق لشهرتها، و يوجد المطعم بمدينة الرياض أمام العروبة بلازا.

كان هذا وصف قصير عن أفضل المطاعم واشهرها في السعوديه والتي تمتاز بأجواء عائليه وهناك أيضا مطاعم تقدم اشهي الأكلات وهي مطاعم شهيره لم اذكرها في المقال ولكن كما اقول دائما كل علي حسب زوقه.

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