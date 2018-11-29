تسجيل وظائف النيابة العامة: شروط التقديم عبر توظيف جدارة وزارة الخدمة المدنية

تسجيل وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة الخدمة المدنية نقدمها لكم من خلال هذا المحتوى، حيث أعلنت النيابة العامة عن فتح التقديم في عدد 235 وظيفة إدارة من خلال موقع توظيف جدارة الإلكتروني، وحددت النيابة العامة شروط القبول والتسجيل في الوظائف الإدارية المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، وتضمن تسجيل وظائف النيابة العامة 1440 كل من الجنسين الرجال والنساء، ونقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقعنا المتميز موقع نجوم مصرية شروط تقديم وظائف النيابة العامة 1440 ومواعيد تسجيل وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة الخدمة المدنية، فتابعونا.

تسجيل وظائف النيابة العامة 1440

تسجيل وظائف النيابة العامة 1440 للرجال والنساء سيكون من خلال الدخول على موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني، حيث حددت النيابة العامة على ضرورة توخي الدقة عند ملء استمارة طلب تقديم الوظائف من خلال الدخول على الإعلانات الوظيفية، ثم على المتقدم تحديد الرغبات المكانية، ثم بعد ذلك يجب حفظ الطلب، ثم طباعة ملخص الطلب، وينبغي على المتقدم الاحتفاظ بصورة من الطلب المطبوع حيث لا يستطيع المتقدم للوظيفة التقدم بتظلم دون وجود صورة من هذا الطلب.

وظائف النيابة العامة 1440

حددت النيابة العامة التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها من خلال البوابة الإلكترونية لها على الإنترنت، حيث أعلنت النيابة العامة أن الأولوية في القبول بوظائف النيابة العامة ستكون للحاصلين على مؤهلات غير تربوية ثم للمؤهلات التربوية، ويمكنكم معرفة مواعيد التقديم من خلال الدخول على تقديم وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة، ونقدم لكم التخصصات والمؤهلات المستهدفة في وظائف النيابة العامة 1440 فيما يلي:

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة

نقدم لكم شروط التسجيل في وظائف النيابة العامة حسب ما تم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة فيما يلي: