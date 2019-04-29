رابط تسجيل نور| نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية واستخراج الشهادات – شرح المدار التقني لنظام نور والمراسل الالكتروني

رابط تسجيل نور للاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 والذى يبحث عنه العديد من أولياء الأمور مع اقتراب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الاول، واقتراب ظهور نتائج الطلاب واستخراج نتائج الشهادات بمختلف المراحل التعليمية كما يبحث ايضا اولياء الامور عن طريقة تسجيل الروضات الحكومية 1440 الكترونياً، و بعض الطرق الإلكترونية التي تؤهلهم للتقديم في روضات رياض الأطفال للعام 1439-1440، وعبر نظام نور يستطيعون الآن التعرف على كافة الأمور التي تتعلق بالتقديم وكذلك تسجيل الروضات الحكومية 1440 و سنبين لكم من خلال هذا المقال الخطوات اللازمة والشروط للتقديم في مرحلة الروضة للعام الدراسي الجديد.

استعلام نتائج نور 1440

يتيح موقع نظام نور الالكترونى استعلام نتائج الطلاب بمختلف المراحل التعليمية سواء المرحلة الابتدائية او المتوسطة والمرحلة الثانوية من خلال الموقع وذلك بتسجيل الدخول الى نظام نور عبر رابط تسجيل نور ومن خلال موقعنا نجوم مصريه، نقوم بتقديم اخر اخبار نتائج الطلاب ونتائج امتحانات نهاية العام 1439-1440 واستخراج شهادات الطلاب.

ننتظر جميعا اعلان نتائج الطلاب فى جميع انحاء المملكة من خلال نظام نور برقم الهويه للعام الدراسي 1440هـ فقد أنهى الطلاب اختبارات النصف الثاني من العام وفى انتظار تفعيل رابط استعلام نتائج تور برقم الهوية الذي سوف نضيفه فور الإعلان عنه,

تسجيل الروضات الحكومية 1440 عبر نظام نور

لا أحد الآن لا يعرف مدى أهمية موقع نظام نور التعليمي، فالموقع يقوم بالعديد من الخدمات التي تُقدم بشكل مجاني لأولياء الأمور والطُلاب.

والخدمة الجديدة المُقدمة من الموقع هي خدمة تسجيل الروضات الحكومية 1440، فبعد أن كان الموقع خاص بنتائج كافة المراحل التعليمية بدءً بالمرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، أصبح الآن متاح للتسجيل في الروضات والصف الأول الابتدائي.

يمكن الآن الدخول على موقع نور على الرابط التالي: تسجيل نظام نور

حتى تتمم عملية التسجيل وذلك باتباع التعليمات الخاصة بكيفية عمل الحساب الجديد من موقع نور، وفي خلال دقائق معدودة سيتمكن ولي الأمر من التقديم في الروضات ولكن بعد أن يتأكد من حقوله على اسم مستخدم مع كلمة المرور.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور Noor الجديد للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1440 بحساب ولى الامر

شروط تسجيل الروضات الحكومية 1440

أما فيم يخص الشروط اللازم لعملية التسجيل في المرحلة التعليمية الأولى، فهناك عدة شروط لازمة:

1-أن يكون الطفل عمره ما بين الثلاث سنوات إلى ست سنوات، وذلك عند قدوم العام الدراسي 1439-1440.

– وسوف لا يتم قبول الأطفال ممن تقل أعمارهم عن هذا السن وكذلك من تزيد أعمارهم.

– من الممكن أن يلتحق الطالب الذي يقل سنه عن الست سنوات ب 180 يومًا فقط بالصف الأول الابتدائي، شريطة أن يكون قد التحق من قبل روضة الأطفال.

ونوهت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل في رياض الأطفال سيكون بالأسبقية في عملية التسجيل عبر موقع نظام نور، والذي استطاع في وقت قصير أن يُثبت فعاليته في تقديم الخدمات للطُلاب وأولياء الأمور.

مواعيد تسجيل نور للطلاب الجدد

ووفقًا للخطة الزمنية التي قد وضعتها وزارة التعليم لتقديم الروضات الحكومية والطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي فإن مواعيد التقديم للطلاب ستكون وفقًا لما يلي:





المدار التقني لنظام نور

اعتمد وزارة التربية والتعليم (المدار التقني ) كمزود خدمة رسائل جوال معتمد للمدارس داخل نظام نور .

يمكن للمدارس الان ربط حسابهم في رسائل الجوال مع موقع نور .. بالطريقة التالية

اضغط هناك لمشاهدة الشرح المرئي

يشترط ان يكون اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الانجليزية أو أرقام ، حيث لايقبل اللغة العربية

عند الانتهاء من ربط الرسائل مع نظام نور فإن رصيد الرسائل لديكم يمكن استخدامه من نظام نور بالاضافة إلى انه لا يزال بإمكانكم استخدام موقعنا في نفس الوقت . الرسائل المرسلة من نظام نور ، يتم ارشفتها في موقعنا في صفحة (ارشيف رسائل نظام نور)

لأي استفسار لا تتردد بالاتصال بنا

920006900

المراسل الإلكتروني لنظام نور

تم تفعيل المراسل الالكتروني لنظام فارس ، التابع لنظام نور الإلكتروني وذلك لإستقبال طلبات اضافة وحذف صلاحيات في نظام فارس حسب ماهو موضح بالنموذج.

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