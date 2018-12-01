تسجيل نظام نور للنتائج بالهوية الوطنية فقط : الاستعلام عن نتيجة الاختبارات الشهرية بدون كلمة سر

تسجيل نظام نور للنتائج بالهوية الوطنية ويمكن من خلال موقع نظام نور الاستعلام عن جميع نتائج نهاية العامة لكافة المراحل التعليمية والدراسية، وكذلك يمكن من خلال رابط نظام نور تسجيل المستجدين من روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي، وكذلك للتعرف على جميع نتائج الفصل الدراسي الثاني للمرحلة االمتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية، وذلك من خلال موقع تسجيل نظام نور بالهوية من خلال البيانات الخاصة بكل طالب بالمرحلة المتوسطة والثانوية، نعرض عليكم موقع نور للنتائج والتسجيل الإلكتروني للوافدين للمدارس، والذي يرتفع البحث عليه في الأيام القليلة الماضية، بعد انتهاء الامتحانات والتصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب.

وقد ارتفعت الشكوى من الأيام الماضية من الطلاب في المراحل الدراسية المتنوعة عن عدم القدرة على الدخول والتسجيل بالموقع، أو عدم وجود خطوات واضحة لطريقة التسجيل، وسوف نوافيكم بكل تفاصيل التسجيل بالخطوات والفيديو التوضيحي، وما عليك عزيزي الطالب إلا اتباع الخطوات البسيطة للتعرف على نتائج نهاية العام.

رابط الاستعلام عن النتائج

تسجيل نظام نور بالهوية

يقوم الطالب السعودي في المراحل الدراسية المتنوعة بإرسال رقم الهوية الوطنية الخاصة به على موقع نور للتسجيل الإلكتروني وسوف يكون له رقم سري، رقم المستخدم، خاص به، يمكنه من خلاله الدخول المباشر على موقع نور والتعرف على النتيجة الخاصة به بسرية تامة، وبسهولة بالغة بالطرق التالية:

تعرف على موقع نور وتعرف على أهم ما يحتوي الموقع عليه. ادخل على موقع التسجيل الإلكتروني للطالب من هنا، وذلك لإدخال بياناته. أدخل اسم المستخدم، اسم الطالب. أدخل كلمة المرور، وهو الرقم السري الخاص بكل طالب، والذي استطاع التعرف على النتائج الشهرية من خلاله. أدخل رمز التحقق، وهو رمز رقمي موجود في صفحة التسجيل مكون من 4 أرقام. اضغط على “تسجيل الدخول”.

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عملية الاستعلام عن نتائج الدرجات وأشعار الدرجات والشهادات هي مهمة بالنسبة إلي فئة كبيرة من المستخدمين والمستخدمات، لذلك كان من الضروري أن نجعل لها مقالات تهتم بها محاولين ترسيخ الكثير من المفاهيم من أجل توطيد العلاقة بين المستخدمين وبين نظام نور المركزي.

في بداية العام الدراسي الجديد يحرص الوالدين على التعرف على السبل لتسجيل أبنائهم، كما يسعى الطلاب في الصفوف المختلفة من التعرف على نتائج التقييمات الشهرية لأدائهم بطريقة سهلة وسرية، ويكفل نظام نور للعام الدراسي الجديد 1439-1440 سهولة التسجيل والتعرف على النتائج.

نوفر لك عزيزي واحد من الروابط الأكثر تميزاً مع نهاية المقال والذي سيقودك إلي واحدة من الصفحات علي موقعنا والتي نتناول فيها إضافة كل الروابط الخاصة بالدخول إلي نظام نور، ستقوم فقط بالانتظار بضع ثواني قليلة حتي يتم إظهار الروابط لك بعد انتهاء العد التنازلي السريع.

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