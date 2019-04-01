رابط نظام نور 1440 للمستجدين وتسجيل رياض الاطفال

نقدم لكم رابط تسجيل نظام نور للمستجدين، بعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1441 سواء الطلبة المستجدين أو أولئك الذين لم يسجلوا في نظام نور بعد، ويحتاج أولياء الأمور إلى تسجيل نظام نور من أجل تسجيل أبنائهم بالروضة أو الصف الأول الابتدائي للعام القادم، وكذلك للحصول على المزايا التي يقدمها النظام للطلبة، حيث يمكنهم من خلاله الاستعلام عن نتائج المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، لذلك نقدم لكم رابط تسجيل نظام نور للمستجدين.

وفي هذا المقال نشرح لكم خطوات تسجيل نظام نور بالصور والروابط، فالتسجيل يمنح الطلبة وأولياء أمورهم العديد من الخدمات والمقدمة حصريا فقط من موقع نور.

رابط نظام نور 1440 للمستجدين وطريقة تسجيل رياض الأطفال

أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية التسجيل للطلبة المستجدين في نظام نور الجديد وذلك من خلال رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين.

لتسجيل الطلبة المستجدين اضغط هنا

عند دخولك إلى موقع نظام نور هناك حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون كولى أمر قد سجلت في نظام نور من قبل وتملك حسابا على موقع نور.

تقوم بالتسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم اضغط على دخول. عند دخولك إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك، اختر تسجيل الأبناء، ثم تسجيل طالب جديد. املاً البيانات المطلوبة كرقم الهوية الخاصة بالطالب وتاريخ الميلاد وصلة القرابة، وبعدها اضغط تسجيل. في حال كان عمر طفلك او طفلتك غير قانوني، ستظهر لك رسالة تفيد بعدم اكتمال التسجيل لهذا السبب. إذا كان السن قانوني سوف يتم تحويلك إلى صفحة تتضمن بيانات الطالب أو الطالبة . تقوم بعدها باختيار مكتب التعليم، ثم المدرسة التي ترغب بتقييد الطالب بها، ثم اضغط على تسجيل. تظهر لك المرفقات ومنها استمارة الفحص الطبي، تقوم بطباعتها وعمل اللازم، وذلك قبل زيارتك للمدرسة.

رابط نظام نور لتسجيل الطلاب 1440

الحالة الثانية: أن تكون لم يسبق لك التسجيل على نظام نور، تقوم باتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول إلى رابط تسجيل نظام نور للمستجدين، تقوم باختيار تسجيل كولى أمر جديد كما هو موضح بالصورة أدناه

تظهر صفحة جديدة قم بكتابة رقم السجل الخاص بك، بعدها وبشكل تلقائي يتم كتابة اسم المستخدم برقم السجل الذي سجلته بالموقع. بعدها تظهر صفحة قم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك. ستتضمن تلك البيانات رقم الجوال الخاص بك. سيتم ارسال اسم المستخدم وركلمة المرور على جوالك. بعدها يمكنك القيام بالخطوات السابقة في الحالة الأولى.

طريقة تسجيل نظام نور للحصول على نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

حتى تتمكن من تسجيل نظام نور تحتاج لإتمام بعض الخطوات سنوضحها لكم.

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم تسلمها من المدرسة المقيد بها الطالب. لتفعيل حسابك يجب أن تقوم بتغيير كلمة المرور. ادخل كلمة السر الجديدة ثم قم بتأكيدها وإدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال حتى يتم إرسال كلمة المرور الجديدة عليه. وبذلك تكون قد قمت بتفعيل حسابك على نظام. ويمكنك بعدها التعرف على النتائج والتمتع بخدمات نظام نور.

تاريخ قبول الطلبة المستجدين 1441

بدأ 21 يناير 2019 قبول طلبات التسجيل الخاصة بالطلبة المستجدين للعام الدراسي 1441 على نظام نور وذلك للطلبة السعوديين، وعلى أن يكونوا مستوفين لشروط القبول.

أما الطلبة غير السعوديين فيتم استقبال طلباتهم بدءاً من 26 فبراير القادم، وعلى أن يكونوا مستوفين للشروط التي سوف نقوم بذكرها في هذا المقال.

شروط تسجيل الروضة في نظام نور

هنا عددا من الشروط يجب أن يكون الطفل مستوفيا لعدد من الشروط حتى يتم قبول طلب التسجيل الخاص به على موقع نور الجديد، وهي:

يبدأ تسجيل الأطفال من سن ثلاث سنوات، وعلى أن لا يكون قد تعدى الست سنوات كحد أقصى للتسجيل بمرحلة الروضة.

في حال كان الطفل قد تخطى عمر الست سنوات لا يقبل بالروضة، وإنما من الممكن قبوله للتسجيل بالصف الأول الابتدائي.

أحقية التسجيل بالروضة

تكون الأولوية لمن قام بالتسجيل أولاً، فبادر بالتسجيل ، حيث يغلق التسجيل بانتهاء الأماكن الشاغرة بالروضات.

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني

الموضوع التاريخ بالهجري التاريخ بالميلادي الفصل الدراسي الثاني 30/4/1440 6/1/2019 اختبارات الفصل الدراسي الثاني 16/8/1440 21/4/2019 أجازة آخر العام 27/8/1440 2/5/2019

ويعتبر نظام نور نظام مركزي، شامل لجميع خدمات العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، يشمل جميع مناطق المملكة ، وكذلك المراحل الدراسية المختلفة.

ويعد رابط نظام نور لتسجيل المستجدين، خدمة أتاحها نظام نور الذي أنشأته المملكة العربية السعودية للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

وجدير بالذكر الإشارة إلى إمكانية تسجيل بعض الطلاب عن طريق حساب مدير المدرسة نيابة عن ولى الأمر خاصة للقبائل النازحة ومن لم تستكمل هوياتهم بعد.

ويعتبر موقع نور نظام مركزي يجمع كل المعنيين بالعملية التعليمية الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور، والمعلمين أيضا.

وقد أصبحت عملية تسجيل الطلبة في نظام نور عملية آلية، كما تجرى عمليات التسجيل المبكر للطلبة والطالبات تيسيرا على أولياء الأمور، ولضمان انتظام الطلاب بالدراسة في بداية العام القادم.

التحاق المستجدين بالصف الأول الابتدائي:

ويمكن للطلبة التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوما الالتحاق بالصف الأول ولكن يحتاج إلى استكمال المستندات التالية:

شهادة صادرة من روضة أطفال معتمدة.

الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل للمهارات النمائية.

توصية معتمدة من معلمة الروضة بالالتحاق المبكر للصف الأول الابتدائي.

وقد بدأ بالفعل تسجيل الطلاب السعوديين والغير سعوديين بالمدارس الأهلية، بالإضافة إلى المدارس الدولية والأجنبية، وهناك بعض الطلاب الغير سعوديين الذين يعاملون معاملة الطلبة السعوديين، وهم :

أبناء القبائل النازحة.

الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم.

أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

أبناء الجالية اليمنية.

أبناء الدبلوماسيين.

نظام نور 1440:

ويهدف نظام نور التعليمي إلى ربط جميع عناصر العملية التعليمية بعضهم ببعض، المعلم والطالب وولى الأمر، كما أنه يساعد على توفير الوقت والجهد المبذول ويواكب التطور التكنولوجي الحديث، إلا أن بعض الآباء والأمهات يعانون من وجود بعض المشكلات مع النظام، ونرجو أن نكون قد قدمنا المعلومات الكافية من خلال هذا المقال، وإذا قابل ولي الأمر أي مشكلة يمكنه التوجه إلى المدرسة التي يرغب بتقييد الطفل بها لمساعدته في تسجيل نجله على نظام نور.

ويتيح نظام نور لأولياء الأمور إمكانية متابعة أبنائهم في الاختبارات الشهرية، وبصورة دورية من خلال وجود اتصال دائم من خلال النظام بين المعلم وولى الأمر، وهو ما يجعل نظام ور يتمي عن غيره من الأنظمة.

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