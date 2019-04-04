تسجيل منصة التعليم الإلكتروني الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمتدربي البورد والزمالة

رابط تسجيل منصة التعليم الإلكتروني التي دشنتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهي منصة مخصصة للمتدربين في برامج الزمالة السعودية والبرد التي تقدمها الهيئة، وتضم العديد من المقررات التعليمية الإلكترونية التي تقترب من 70 مقرر، تم إعدادها وفق أحدث التقنيات بما يوفر للمتدرب التمكن من الدخول على البرامج التعليمية التي تحتوى على منتج تعليمي جيد في عدة مجالات التي تهتم بالممارسة الصحية، ووفرت المنصة روابط التسجيل في تلك البرامج للفئات المستهدفة.

منصة التعليم الإلكترونية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تضم العديد من مواضيع تعليمية أساسية، تزيد الوعي والمعرفة حول الممارسة الصحية، بجانب العديد من المواضيع التعليمية الطبية المتخصصة، بجانب المواضيع الطبية الشاملة، وبعض المحتويات التعليمية الخاصة ببرامج إعادة تأهيل خريجات كلية العلوم في المملكة، وبالتحديد الحاصلات على تخصص سحب الدم وتخصص التعقيم الصحي، وكل ذلك من خلال رابط تسجيل منصة التعليم الإلكترونية للتخصصات الصحية.

رابط تسجيل منصة التعليم الإلكتروني

دخول رابط منصة هيئة التخصصات الصحية للتعليم الإلكتروني تضم برامج متنوعة كما أشرنا بعالية، منها المواضيع التعليمية الأساسية في مهارات التواصل وسلامة المرضى، ومكافحة العدوى، والأخلاقيات المهنية، ومن ناحية المواضيع الطبيبة التعليمية فمنها ما هو في مجال طب الأسرة بجانب توفير ما يقرب من 36 محاضرة في المواضيع الطبية الشاملة، وتعرض منصة التعليم الإلكترونية للتخصصات الصحبة كل تلك البرامج للتسجيل عليها من خلال موقع المنصة الإلكتروني لمتدربي اللورد والزمالة.

تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى زيادة ما هو متاح من مواد تعليمية، وناشدت المتدربين بضرورة الدخول على منصة التعليم الإلكتروني والاستفادة من البرامج المتاحة للتدريب والتعليم، والتي يستفيد منها جميع متدربي برامج البورد والزمالة، وطلاب برامج إعادة التأهيل للتخصصات الصحية

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