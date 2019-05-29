تسجيل صندوق المشاعر ريت – تعرف على شرح التسجيل داخل الإستثمار العقاري لعام 1439

تسجيل صندوق المشاعر ريت للاستثمارات العقارية 1439 ، شركه الزمرد للاستثمارات العقارية أطلقت اليوم في سوق تداول السعودية. وقد أعلنت طريقه التسجيل في صندوق المشرق ، وهو الصندوق الثامن للاستثمار المغلق في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان الصندوق فان الموعد النهائي لتسجيل صندوق الامارات للجمعيات الخيرية هو خمسه أيام لفتره التسجيل من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 إلى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر. تم تحديد الحد الأدنى لرسوم الاشتراك وسعر الوحدة وقيمه الشراء القصوى. مشاعر الحب

تسجيل صندوق المشاعر ريت 1439

ووفقا للشروط المحددة لتسجيل الصندوق ، 1439 هجرية ، فان الفئات المتاحة للتسجيل في الصندوق تشير اليها المستثمرون ، والأماكن وكيفيه التسجيل في أعاده التسجيل ، إلى جانب الشروط العامة التي يجب الموافقة عليها قبل استكمال عمليه تقديم الطلبات، ومن هذة الشروط:

أن يكون يعيش في المملكة العربية السعودية ويمتلك الجنسية السعودية.

شرح التسجيل في صندوق المشار ريت وسعر الوحدة

تسجيل صندوق المشاعر ريت ، وتبلغ قيمه وحده الشراء في صندوق أعاده التمويل ما يعادل 10 ريال سعودي والتسجيل للمستثمرين هو عن طريق زيارة الموقع الكتروني لصندوق الاستثمار العقاري التابع للشركة أو عن طريق مصرف العينين عن طريق الصراف الألى أو الإنترنت أو الخدمات الهاتفية أو زيارة أحد فروع بنك العينين في الرياض والبراقة.

التقديم في صندوق المشاعر ريت

تسجيل صندوق المشاعر ريت وسوف نتابع معكم جميع التحديثات اللازمة في موقعنا نجوم مصرية والمختصة بصندوق المشاعر ريت والتي يكون تسجيل صندوق المشاعر فيها من خلال الموقع الرسمي ، وموقع مصرف الإنماء ، ويمكن لجميع المواطنين البدء في التسجيل الان في صندوق المشاعر ريت السعودي إبتداء من اليوم وحتى السابع من شهر نوفمبر الجاري.

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