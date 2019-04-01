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تسجيل حساب المواطن 1440 | رقم تليفون حساب المواطن .. خطوات وطريقة الاعتراض على الأهلية وقيمة الاستحقاق للدعم النقدي

كتب تامر أمين آخر تحديث

تسجيل حساب المواطن 1440 للتعرف على قيمة الدعم النقدي للمواطن محدود الدخل، والذي تقوم المملكة بدعمه من خلال نظام مالي متتابع للدعم النقدي على دفعات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم في شهر ديسمبر 2017 صرف الدفعة الأولى من الدعم وفي 10 يناير تم صرف الدفعة الثانية، حتى وصلنا اليوم لهذه الدفعة، وتم إتاحة الوقت للمواطن لتسجيل الاعتراضات من خلال الموقع، ويتيح الموقع جميع الخطوات والإجراءات من تسجيل البيانات واستلام الدفعات النقدية إلى تقديم الاعتراض والتعرف على النتائج.

تسجيل حساب المواطن 1440

يقوم الموقع الإلكتروني الشهير والوحيد لتقديم الدعم للمواطن محدود الدخل تقديم العديد من الخدمات، من خلال الدخول إلى بوابة البرنامج على الإنترنت هنا ثم الدخول إلى ملخص الدفعات المالية، والتي صرح السيد العصيمي، المشرف العام على البرنامج، وصول الدفعات للبنوك في أقرب وقت ليتم صرفها للمواطن الذي انطبقت عليه الشروط، وبين البرنامج أن على المتقدم، قبل أن يقوم بتقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، التأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

حساب المواطن الدفعة 16 السادسة عشر
حساب المواطن الدفعة 16 السادسة عشر

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16دفعة أكثر من 308 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

  • أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،
  • يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية
  • حاملو بطاقات التنقل
  • أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.
  • عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
  • صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
  • إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تسجيل حساب المواطن 1440 والمستفيدين من دعم حساب المواطن

  1. مستحقي الدعم من الدفعات السابقة، والذين لم تتغير حالتهم.
  2. مستحقي الدعم الذين اكتملت طلبات تسجيلهم
عدد الأفرادمقدار المساعدة بالريالمقدار الدخل الشهري
110.4002000
211.8002.405
313.2002810
414.6003215
516.0003620
617.4004025
718.8004430
820.2004835
921.6005240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

1022.0005.645
1124.4006.050
1225.8006455
1327.2006860
1428.6007265
1530.0007670

رقم حساب المواطن

الرقم المختصر لحساب المواطن
رقم حساب المواطن

حساب المواطن وإجراءات الاعتراض وأهم 5 أسئلة وجهها السعوديون لبرنامج حساب المواطن

كيف يتم إرفاق المستندات في حساب المواطن؟

  • للإجابة: إرفاق المستندات يكون عبر ملف PDF أو صورة لا تتجاوز 2 ميجا بايت.

هل استيفاء شروط الأهلية تعني استحقاق الدعم؟

  • الإجابة: لا استيفاء شروط الأهلية لا تعني استحقاق الدعم، وسيتم الإبلاغ بنتيجة الاستحقاق مع موعد الدفعة القادمة يوم غد 11 فبراير.

هل يمكن إضافة الزوجة كفرد مستقل؟

  • الإجابة: الزوجة تضاف كتابعة لرب الأسرة ولا يمكنها التسجيل كفرد مستقل.

هل يضاف بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري؟

  • الإجابة: لا يتطلب حاليًّا إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري، في حال تطلّب ذلك مستقبلًا سيتم إشعار المستفيدين بتحديث بيانات الدخل لديهم.

البيت المرهون لصندوق العقاري يعتبر ملكًا أو إيجارًا؟

  • الإجابة: يعتبر العقار المرهون “ملكًا” ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن.

وتجدر الإشارة إلى توضيح الفرق بين الأهلية في برنامج حساب المواطن والاستحقاق للدعم، فكما أعلن برنامج حساب المواطن أن الأهلية هي الشروط والمعايير الواجب توافرها للمستفيد المتقدم للبرنامج كي يحصل على الدعم عن طريق برنامج حساب المواطن وأهم الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على الدعم.

قد خصص البرنامج أيقونة للشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق تستقبل البلاغات بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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