تسجيل حساب المواطن 1440 : كيفية الاعتراض على الأهلية وقيمة الاستحقاق للدعم النقدي

تسجيل حساب المواطن 1440 للتعرف على قيمة الدعم النقدي للمواطن محدود الدخل، والذي تقوم المملكة بدعمه من خلال نظام مالي متتابع للدعم النقدي على دفعات، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم في شهر ديسمبر 2017 صرف الدفعة الأولى من الدعم وفي 10 يناير تم صرف الدفعة الثانية، حتى وصلنا اليوم لهذه الدفعة، وتم إتاحة الوقت للمواطن لتسجيل الاعتراضات من خلال الموقع، ويتيح الموقع جميع الخطوات والإجراءات من تسجيل البيانات واستلام الدفعات النقدية إلى تقديم الاعتراض والتعرف على النتائج.
حساب المواطن 1440
يقوم الموقع الإلكتروني الشهير والوحيد لتقديم الدعم للمواطن محدود الدخل تقديم العديد من الخدمات، من خلال الدخول إلى بوابة البرنامج على الإنترنت هنا ثم الدخول إلى ملخص الدفعات المالية، والتي صرح السيد العصيمي، المشرف العام على البرنامج، وصول الدفعات للبنوك في أقرب وقت ليتم صرفها للمواطن الذي انطبقت عليه الشروط، وبين البرنامج أن على المتقدم، قبل أن يقوم بتقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، التأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.
- تعرف على حساب المواطن وإدارة المرفقات والمستندات المطلوبة من هنا.
- موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن وآخر التصريحات من هنا.
- حساب المواطن وتأثير ارتفاع الدعم عن العديد من المواطنين من هنا.
- حساب المواطن وجميع الشروط والضوابط المنظمة للدعم من هنا.
شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن
- أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،
- يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية
- حاملو بطاقات التنقل
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.
- عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
- صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
- إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
المستفيدين من دعم حساب المواطن
- مستحقي الدعم من الدفعات السابقة، والذين لم تتغير حالتهم.
- مستحقي الدعم الذين اكتملت طلبات تسجيلهم
- آخر موعد لتسجيل المواطن لاستحقاق الدفعة السادسة يوم 11 ابريل
|عدد الأفراد
|مقدار المساعدة بالريال
|مقدار الدخل الشهري
|1
|10.400
|2000
|2
|11.800
|2.405
|3
|13.200
|2810
|4
|14.600
|3215
|5
|16.000
|3620
|6
|17.400
|4025
|7
|18.800
|4430
|8
|20.200
|4835
|9
|21.600
|5240
للأسرة أكثر من 9 أفراد
|10
|22.000
|5.645
|11
|24.400
|6.050
|12
|25.800
|6455
|13
|27.200
|6860
|14
|28.600
|7265
|15
|30.000
|7670
حساب المواطن وإجراءات الاعتراض وأهم 5 أسئلة وجهها السعوديون لبرنامج حساب المواطن
كيف يتم إرفاق المستندات في حساب المواطن؟
- للإجابة: إرفاق المستندات يكون عبر ملف PDF أو صورة لا تتجاوز 2 ميجا بايت.
هل استيفاء شروط الأهلية تعني استحقاق الدعم؟
- الإجابة: لا استيفاء شروط الأهلية لا تعني استحقاق الدعم، وسيتم الإبلاغ بنتيجة الاستحقاق مع موعد الدفعة القادمة يوم غد 11 فبراير.
هل يمكن إضافة الزوجة كفرد مستقل؟
- الإجابة: الزوجة تضاف كتابعة لرب الأسرة ولا يمكنها التسجيل كفرد مستقل.
هل يضاف بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري؟
- الإجابة: لا يتطلب حاليًّا إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري، في حال تطلّب ذلك مستقبلًا سيتم إشعار المستفيدين بتحديث بيانات الدخل لديهم.
البيت المرهون لصندوق العقاري يعتبر ملكًا أو إيجارًا؟
- الإجابة: يعتبر العقار المرهون “ملكًا” ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن.
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وتجدر الإشارة إلى توضيح الفرق بين الأهلية في برنامج حساب المواطن والاستحقاق للدعم، فكما أعلن برنامج حساب المواطن أن الأهلية هي الشروط والمعايير الواجب توافرها للمستفيد المتقدم للبرنامج كي يحصل على الدعم عن طريق برنامج حساب المواطن وأهم الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على الدعم.
قد خصص البرنامج أيقونة للشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق تستقبل البلاغات بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.
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