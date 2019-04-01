تسجيل حساب المواطن 1440 صرح المهندس علي راجحي مدير برنامج حساب المواطن ، أن الدفعة الخاصة بهذا الشهر من قيمة الدعم النقدي سوف يتم إيداعها في حسابات المستحقين للدعم البنكية في يوم العاشر من الشهر الحالي، وسيستفيد من هذا الدعم المستحقون التي اكتملت طلباتهم، تم تحديد يوم صرف الدفعة التالية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك في حالة عم توافق يوم الصرف مع يوم جمعة، وأكد مدير برنامج حساب المواطن أنه سيتم إيداع جميع المبالغ قبل ذلك بيوم واحد، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم.
كما صرح الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن قيمة دعم حساب المواطن وذلك للمستحقين عن الشهر الجاري قد بلغت أكثر من ملياري ريال تم إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج حساب المواطن، وأكد الغفيص حصول 50% من الأسر السعودية على الاستحقاق الكامل، وذلك بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة، وقد شملت هذه الدفعة ما يقرب من 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، وصرح بأن إجمالي عدد المستفيدين 14.6 مليون مستفيد.
تسجيل حساب المواطن 1440
وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).
أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16دفعة أكثر من 308 مليون ريال.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.
رقم هاتف حساب المواطن المختصر
الاعتراض خلال 5 أيام
صرح مدير البرنامج إلى فتح باب الاعتراض على قرار عدم الأهلية اليوم، كما سيتم استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، عبر رفع طلب شكوى من خلال حسابات المسجلين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa،أو هاتفيا بمركز الاتصال للبرنامج 19912. داعيا المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الماضية إلى المسارعة في التسجيل من خلال بوابة البرنامج.
هذا ويترقب المواطن السعودي خاصة المستفيدون من برنامج تسجيل حساب المواطن في السعودية إيداع الدفعات الشهرية من الدعم النقدي، هذا وقد أعلن سابقاً مجلس الوزراء عن اعتماد السياسات العامة لبرنامج “حساب المواطن”، وهذه السياسة تضمّنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وكذلك الشروط الأهلية والاستحقاق، وتعد هذه هي أولى الخطوات لتفعيل أول برامج سعودي خاص بالدعم تحت مسمى تسجيل حساب المواطن، زيرتكز هذا البرنامج على توزيع الدعم السعودي الحكومي بطريقة تتمنع بالكفاءة، والنظام الجيد، وذلك عن طريق توزيع الدعم على الفئات المستحقة له، كلاً حسب حالته الاجتماعية.
برنامج حساب المواطن أعلن عن تفاصيل الدفعة 14 من الدعم فقد تم إيداع الدفعة الرابعة عشر صباح يوم الخميس 10 يناير 2019، وصرح برنامج حساب المواطن أن دفعة يناير قد بلغ قيمتها 2.4 مليار ريال، أما عن التعويضات فقد بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال كتعويضات للمستفيدين عن دفعات سابقة، كما أعلن برنامج حساب المواطن أيضا أن عدد المستفيدين من دفعة دعم يناير قد بلغ 12.3 مليون مواطن لافتًا إلى أن 84% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم ، كما أضاف برنامج حساب المواطن أن متوسط قيمة الدعم النقدي لكل أسرة قد بلغ ألف ريال.
وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
ووقد تم رصد مبلغ 2.5 مليار ريال شهرياً من الميزانية العامة السعودية 2018 للإنفاق على حساب المواطن، وهذا البرنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين من الأثآر الناجمة عن الإصلاحات المالية العديدة، والتي كان أخرها رفع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة، وقد وورد في الميزانية بدأت من العام القادم أن هذا الدعم سيكون للفئات الأكثر استحقاقاً أولاً ث سيكون بعدها للفئات التي تليها، ومن المتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018″.
تسجيل حساب المواطن 1440 وشروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن
- أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،
- يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية
- حاملو بطاقات التنقل
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.
- عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
- صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
- إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
تسجيل حساب المواطن واحتساب استحقاق حساب المواطن.. وهذا المثال
وأكدت المعلومات أن الطريقة الحسابية تعتمد على معايير رئيسية تتمثل في الدخل الإجمالي للأسرة وعدد التابعين وسنهم.
وتشير المعلومات إلى أن ضوابط الدعم حدد فيها عدة ضوابط منها “حد مانع” وهو حد الدخل الأعلى الذي يمنع الأسرة من الحصول على أي دعم ، إضافة إلى “معدل التناقص” وهو حد معين يبدأ فيه تناقص الدعم عندما يصل إليه الدخل الإجمالي للأسرة.
وتؤكد المعلومات أن الحد المانع وحد التناقص سيكون متغيرا لكل متقدم حسب عدد التابعين وسنهم وفقا لآلية احتساب الدعم حيث يرتفع الحد المانع وحد التناقص كلما ارتفع عدد أفراد الأسرة.
ونفت مصادر مطلعة ما تردد بأنه تقرر تخصيص مبلغ 300 ريال لرب الأسرة و150 ريالاً للتابعين من عمر 18 سنة وأعلى ، و 100 ريال من عمر 18 وأقل ، مشيرة إلى أن الـ 300 ريال تعتبر الحد الأدنى للدعم الذي سيقدم للفرد المستقل فيما لم يتضمن القرار الحد الأعلى للدعم لأنه سيكون متغيرا، مبينة أن مقدار الدعم الكامل للفرد المستقل (الذي لم يصل مقدار دخله لحد التناقص) يتجاوز 370 ريالا.
فيما حدد للأفراد التابعين من سن 18 أو أكثر نسبة 50٪ من الاستحقاق المخصص لرب الأسرة ، والتابعين أقل من 18 سنة خصص لهم نسبة 30٪ من استحقاق رب الأسرة.
وقالت المصادر : ” على سبيل المثال الأسرة خط الأساس التي حدد عدد أفرادها 6 أشخاص تتمثل في العائل وتابعين سنهما 18 سنة أو أكثر ، وثلاثة تابعين سنهم أقل من 18 سنة ، وبناء على دخلها الذي لم يصل إلى حد التناقص ، سيصرف لها مبلغ أكثر من 1100 ريال”.
وأكدت المصادر أن عدد المسجلين الذين سيحصلون على الحد الأدنى من الدعم نسبته قليلة فيما تشكل نسبة الحاصلين على الدعم الكامل أعلى نسبة من المسجلين في البرنامج.
كيفية التسجيل على موقع تسجيل حساب المواطن 1440
تسجيل حساب المواطن والتعويض بالكامل
ويستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المواطنين السعوديين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية. ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، حيث سيبدأ بقيمة دعم شهرية 2.5 مليار ريال للعام الحالي 2018 ومن ثم يعاد النظر في مقدار الحاجة للدعم بشكل دوري وبناء عليه تتحدد المبالغ المرصودة، والتي قد تصل بإجماليها إلى 60 مليار ريال في 2020. وستختلف المبالغ المرصودة عن المنفقة فعلياً حيث تعتمد الأخيرة على معايير متغيرة تراجع كل 3 أشهر، بينما يأتي الرصد بموجب تقديرات الميزانية.
وبحسب ما تم إعلانه فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة٬ بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية٬ وتقييم دوري للمسجلين فيه.
ويقدم حساب المواطن دعما ماليا حكوميا للأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي، كما اشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، هذا إضافة الى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
معايير مقدار الدعم تنصف المواطن
تم تقسيم المستفيدين لـ 3 مستويات، بينما يصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وهي:
- أصحاب الدخل المحدود
- المتوسط
- فوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.
وجدّد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية على الرابطwww.ca.gov.sa؛ لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في “تويتر” في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.
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