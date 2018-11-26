صرح المهندس علي راجحي مدير برنامج حساب المواطن ، أن الدفعة الخاصة بهذا الشهر من قيمة الدعم النقدي سوف يتم إيداعها في حسابات المستحقين للدعم البنكية في يوم العاشر من شهر أغسطس الحالي، وسيستفيد من هذا الدعم المستحقون التي اكتملت طلباتهم، تم تحديد يوم صرف الدفعة التالية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك في حالة عم توافق يوم الصرف مع يوم جمعة، وأكد مدير برنامج حساب المواطن أنه سيتم إيداع جميع المبالغ قبل ذلك بيوم واحد، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم. كما صرح الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن قيمة دعم حساب المواطن وذلك للمستحقين عن الشهر الجاري قد بلغت أكثر من ملياري ريال تم إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج حساب المواطن، وأكد الغفيص حصول 50% من الأسر السعودية على الاستحقاق الكامل، وذلك بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة، وقد شملت هذه الدفعة ما يقرب من 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، وصرح بأن إجمالي عدد المستفيدين 14.6 مليون مستفيد. الاعتراض خلال 5 أيام صرح مدير البرنامج إلى فتح باب الاعتراض على قرار عدم الأهلية اليوم، كما سيتم استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، عبر رفع طلب شكوى من خلال حسابات المسجلين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa،أو هاتفيا بمركز الاتصال للبرنامج 19912. داعيا المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الماضية إلى المسارعة في التسجيل من خلال بوابة البرنامج. هذا ويترقب المواطن السعودي خاصة المستفيدون من برنامج تسجيل حساب المواطن في السعودية إيداع الدفعات الشهرية من الدعم النقدي، هذا وقد أعلن سابقاً مجلس الوزراء عن اعتماد السياسات العامة لبرنامج “حساب المواطن”، وهذه السياسة تضمّنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وكذلك الشروط الأهلية والاستحقاق، وتعد هذه هي أولى الخطوات لتفعيل أول برامج سعودي خاص بالدعم تحت مسمى تسجيل حساب المواطن، زيرتكز هذا البرنامج على توزيع الدعم السعودي الحكومي بطريقة تتمنع بالكفاءة، والنظام الجيد، وذلك عن طريق توزيع الدعم على الفئات المستحقة له، كلاً حسب حالته الاجتماعية.

ووقد تم رصد مبلغ 2.5 مليار ريال شهرياً من الميزانية العامة السعودية 2018 للإنفاق على حساب المواطن، وهذا البرنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين من الأثآر الناجمة عن الإصلاحات المالية العديدة، والتي كان أخرها رفع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة، وقد وورد في الميزانية بدأت من العام القادم أن هذا الدعم سيكون للفئات الأكثر استحقاقاً أولاً ث سيكون بعدها للفئات التي تليها، ومن المتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018″.

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تسجيل حساب المواطن واحتساب استحقاق حساب المواطن.. وهذا المثال

وأكدت المعلومات أن الطريقة الحسابية تعتمد على معايير رئيسية تتمثل في الدخل الإجمالي للأسرة وعدد التابعين وسنهم. وتشير المعلومات إلى أن ضوابط الدعم حدد فيها عدة ضوابط منها “حد مانع” وهو حد الدخل الأعلى الذي يمنع الأسرة من الحصول على أي دعم ، إضافة إلى “معدل التناقص” وهو حد معين يبدأ فيه تناقص الدعم عندما يصل إليه الدخل الإجمالي للأسرة. وتؤكد المعلومات أن الحد المانع وحد التناقص سيكون متغيرا لكل متقدم حسب عدد التابعين وسنهم وفقا لآلية احتساب الدعم حيث يرتفع الحد المانع وحد التناقص كلما ارتفع عدد أفراد الأسرة. ونفت مصادر مطلعة ما تردد بأنه تقرر تخصيص مبلغ 300 ريال لرب الأسرة و150 ريالاً للتابعين من عمر 18 سنة وأعلى ، و 100 ريال من عمر 18 وأقل ، مشيرة إلى أن الـ 300 ريال تعتبر الحد الأدنى للدعم الذي سيقدم للفرد المستقل فيما لم يتضمن القرار الحد الأعلى للدعم لأنه سيكون متغيرا، مبينة أن مقدار الدعم الكامل للفرد المستقل (الذي لم يصل مقدار دخله لحد التناقص) يتجاوز 370 ريالا. فيما حدد للأفراد التابعين من سن 18 أو أكثر نسبة 50٪ من الاستحقاق المخصص لرب الأسرة ، والتابعين أقل من 18 سنة خصص لهم نسبة 30٪ من استحقاق رب الأسرة. وقالت المصادر : ” على سبيل المثال الأسرة خط الأساس التي حدد عدد أفرادها 6 أشخاص تتمثل في العائل وتابعين سنهما 18 سنة أو أكثر ، وثلاثة تابعين سنهم أقل من 18 سنة ، وبناء على دخلها الذي لم يصل إلى حد التناقص ، سيصرف لها مبلغ أكثر من 1100 ريال”. وأكدت المصادر أن عدد المسجلين الذين سيحصلون على الحد الأدنى من الدعم نسبته قليلة فيما تشكل نسبة الحاصلين على الدعم الكامل أعلى نسبة من المسجلين في البرنامج.

كيفية التسجيل على موقع تسجيل حساب المواطن 1440

تسجيل حساب المواطن والتعويض بالكامل

ويستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المواطنين السعوديين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية. ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، حيث سيبدأ بقيمة دعم شهرية 2.5 مليار ريال للعام الحالي 2018 ومن ثم يعاد النظر في مقدار الحاجة للدعم بشكل دوري وبناء عليه تتحدد المبالغ المرصودة، والتي قد تصل بإجماليها إلى 60 مليار ريال في 2020. وستختلف المبالغ المرصودة عن المنفقة فعلياً حيث تعتمد الأخيرة على معايير متغيرة تراجع كل 3 أشهر، بينما يأتي الرصد بموجب تقديرات الميزانية. وبحسب ما تم إعلانه فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة٬ بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية٬ وتقييم دوري للمسجلين فيه. ويقدم حساب المواطن دعما ماليا حكوميا للأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، كما اشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، هذا إضافة الى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

حساب المواطن ـ والحقيقة الغائبة .. والأثر السلبي التضخمي على المواطن السعودي والاقتصاد الكلي للبلاد اضغط على الرابط

معايير مقدار الدعم تنصف المواطن

تم تقسيم المستفيدين لـ 3 مستويات، بينما يصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وهي:

أصحاب الدخل المحدود

المتوسط

فوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.