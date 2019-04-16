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تسجيل الروضة موقع نور بالسجل المدني noor moe gov للعام 1440-1441

كتب محمد بدير آخر تحديث

موعد فتح تسجيل الروضة موقع نور للعام الدراسي 1440-1441 هجرياً، لبدء تسجيل رياض الأطفال في نظام نور المركزي، من خلال التسجيل من حساب ولي الأمر، بعد الحديث عن آلية تسجيل روضة في نظام نور لتكون العملية إلكترونية، بخلاف ما كان متبع مع عملية تسجيل الروضات في السابق، ووسط حالة القلق والجدل نترقب تحديد التوقيت والخطة الزمنية لطريقة وكيفية التقديم للأطفال في الروضة، والشروط التي ستحكم عملية التقديم اعتماداً على شرائح السن.

العديد من الأخبار والتكهنات والتي يتم تداولها حول مواعيد تسجيل الروضة موقع نور بالسجل المدني او رقم الهوية، من حساب ولي امر طفل او طالب على نظام نور، كانت ترجح منتصف شهر رجب الجاري، وحتى الان لم تصدر وزارة التعليم أي تعليقات حول تلك الأخبار، ولم يتم تحديد المواعيد الرسمية لبدء التقديم للأطفال المستجدين في الروضة للعام الدراسي القادم 1440-1441، وبالتالي لم يتم تحديد أي شروط أو تعليمات حول طريقة وآلية التسجيل.

متى تسجيل الروضة موقع نور ؟

أُثير هذا التساؤل كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية، دون وجود رد رسمي من الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التعليم، أو الإدارات الخاصة بالقبول والاختبارات، حول الموعد الرسمي لبدء التسجيل في الروضات الحكومية، غير ان بعض المصادر المطلعة رجحت ان سبب التأخير يرجع لحين تفعيل الخدمة وتحديث نظام نور، بما يضمن تمكين أولياء الأمور والمستفيدين من التقديم على تسجيل الروضة بدون أي معوقات أو صعوبات.

رابط تسجيل الروضة نظام نور 1441

طريقة وكيفية تسجيل رياض الأطفال 1440 هو ما سنتابعة لحين توفير الردود وتوضيح الاستفسارات، حول تساؤلات أولياء الأمور، ومنها توقيت بداية التسجيل في الروضات، ورابط تسجيل الروضة نظام نور والضوابط التي ستحددها وزارة التعليم في تعميمها الوزاري لجميع غدارات التعليم بخصوص هذا الشأن.

تسجيل الروضة موقع نور بالسجل المدني noor moe gov للعام 1440-1441

مستويات تسجيل الطلاب أو الأطفال الجدد في الروضات الحكومية والأهلية للسعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، وما سيعلن من ضوابط إضافية وردت في تعميم وزارة التعليم، مرفق والاولية للروضة الحكومية ومواعيد بداية التسجيل لكل شريحة.

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عن الكاتب

محمد بدير

محمد بدير عاشق للتدوين بشتى مجالاته خاصة اخبار الرياضة والتعليم، مصري حاصل على بكالوريوس تجارة

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