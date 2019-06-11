تسجيل الروضة في نظام نور 1440 EduWave برقم الهوية الوطنية

تسجيل الروضة في نظام نور تُعد مسألة تسجيل الروضة في نظام النور هي من أهم الأمور في الوقت الحالي التي تشغل بال الآباء والأمهات في المملكة العربية السعودية، لذلك أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور من خلال رقم الهوية الوطنية فقط، كما أصدرت الوزارة عن إلغاء نظام التسجيل الورقي في المدارس واستبداله بالتسجيل الالكتروني.

تسجيل الروضة في نظام نور.

مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التعليمية في حياة الطفل، حيث تُعد هي بمثابة الحجر الأساسي التعليمي له، ويلتحق بها الطفل عند إتمامه عمر ثلاثة سنوات حتى ست سنوات بهدف الحصول على الرعاية والتعليم المفيد.

رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1440

في البداية قم بفتح حساب مستخدم جديد أو من خلال إضافة ولي أمر جديد على نظام نور وإضافة رمز التحقق.

أو من خلال تسجيل الدخول باسم المستخدم من حساب نور بالسجل المدني ورمز التحقق وكلمة المرور.

ما هي أعمار الأطفال الذين يستحقون التسجيل في الروضة؟

هناك أعمار تستحق تسجيل الأبناء في رياض الأطفال للمستويات الثلاثة للعام الدراسي 1440-1441 هـ مقسمة كالتالي:

المستوى الأول: من 4 محرم 1437 هـ حتى 3 محرم 1438 هـ

المستوى الثاني: من 4 محرم 1436 هـ حتى 3 محرم 1437 هـ

المستوى الثالث: من 4 محرم 1435 هـ إلى 3 محرم 1436 هـ.

التسجيل في الطفولة عبر نظام نور 1440.

يجب على جميع أولياء الأمور الراغبين في التسجيل بروضة الأطفال الدخول الي نظام نور 1440، لمن لديهم حساب شخصي بالفعل على موقع نظام نور يقومون بتفعيل الحساب الخاص بهم، أما في حالة ليس لديهم حساب شخصي عليهم الإسراع في إنشاء حساب جديد, كما يمكنكم معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور 1440 وكيفية التسجيل للطلاب

طريقة التسجيل في الروضات الحكومية.

في البداية يتم الدخول على موقع نظام نور، ثم خدمات الطالب، يليه اختيار خدمة تسجيل الطفولة المبكرة أو الروضات الحكومية، بعد ذلك ستأتي خطوة ولي الأمر في تسجيل بيانات الطالب مع إرفاق المستندات الخاصة به، كما يمكن متابعة قبول أو رفض الطفل في الروضة من خلال التواصل مع إدارة الروضة التي تم بالفعل التسجيل عليها.

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