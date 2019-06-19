تسجيل نظام نور للمستجدين 1440: تسجيل الروضة في نظام نور 1440 noor.moe.gov.sa المستوي الأول والثاني والثالث

نقدم لكم كل ما يهمكم عن تسجيل نظام نور للمستجدين 1441 والتعرف علي كل نتائج الامتحانات للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للطالب وولي الأمر والمعلم بالسعودية وذلك من خلال موقع نظام نور، والآن يبحث الكثير عن رابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب ورابط نظام نور تسجيل الروضات الحكومية، وقد كان الطلاب وأولياء الأمور يتابعون موقع نور في الأيام الماضية للتعرف علي نتيجة المرحلة الابتدائية وسيتابعه اليوم طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية وأولياء أمورهم.

وجهت الوزارة دعوتها لأولياء الأمور للقيام بتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور الجديد، ويتم تسجيل الطلاب في نظام نور بعد تسجيل دخول موقع نور لولي الأمر الرسمي عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالموضوع، حيث يتيح النظام إمكانية تسجيل الأبناء والبنات بالصف الأول عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمين لدخول النظام في الأعوام الماضية، كما يتيح النظام خاصية الإطلاع وتحميل ملف إرشادات تسجيل حساب ولي أمر جديد، من خلال تحميل ملف بصيغة pdf عبر نظام نور الجديد.

ما هو نظام نور وموقع نور

موقع نور متخصص في الإعلان عن نتائج الطلاب من كافة المراحل سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، ويتم ذلك باستخدام رقم السجل المدني والهوية، والذي يترتب عنه خصوصية المعلومات الخاصة بالطالب ونتيجته حيث أنه من المستحيل أن يعرف النتيجة أحد غير الطالب وولي الأمر، والجدير بالذكر أن نظام نور يوفر السهولة واليسر في البحث عن المعلومات والنتائج، ونتابع معكم كل ما يخص تسجيل نظام نور

روابط هامة جدا عليك متابعتها

تسجيل نظام نور للمستجدين 1441

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور علي شبكة الإنترنت.

ادخل اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق في الخانات المخصصة لها.

تسجيل نظام نور للمستجدين 1440

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور للمسجلين على الموقع من قبل.

الدخول لتسجيل الطلاب الجدد

استعادة كلمة المرور، لمن فقد كلمة المرور الخاصة به.

استعادة كلمة المرور، لمن فقد كلمة المرور الخاصة به. الشروع في التسجيل على الموقع لولي الأمر وإضافة الهوية الوطنية ورمز التحقق

أدخل المستخدم في سجل جديد، ويكون هو نفس الاسم المستخدم في تسجيل الدخول.

اضغط كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيا عند كل دخول

تسجيل الروضة في نظام نور 1440

المستوى الأول:

من كان تاريخ ميلاده من 4/ 1/ 1437هـ الموافق 17/ 10/ 2015م إلى 3/ 1/ 1438هـ الموافق 4/ 10 2016م (يقتصر القبول فيه على الروضات الأهلية والعالمية).

المستوى الثاني:

من كان تاريخ ميلاده من 4/ 1/ 1436هـ الموافق 28/ 10/ 2014م إلى 3/ 1/ 1437هـ الموافق16/ 10 2015م.

المستوى الثالث:

من كان تاريخ ميلاده من 4/ 1/ 1435هـ الموافق 7/ 11/ 2013م إلى 3/ 1/ 1436هـ الموافق 27/ 10/ 2014م

الدخول علي موقع نظام نور الذهاب إلى خانة تسجيل رياض الأطفال وإتمام جميع خانات الاستبيان الخاص بالمعلومات المهمة عن الطفل اختيار المستوى المخصص له من خلال تاريخ شهادة الميلاد وعمر الطفل الحالي تسجيل تاريخ ميلاد وسجل مدني صحيحين للطفل

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