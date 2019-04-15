يستمر تسجيل الروضات الحكومية وتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور للإدارة التربوية للعام الدراسي 1440-1441، وسنتعرف على كيفية التسجيل في الروضة أو الصف الأول الابتدائي من حساب ولي الأمر، وفق التوضيحات التي نشرتها العديد من الإدارات التعليمية، بجانب التعريف بعض القواعد والضوابط الحاكمة لألية تسجيل المستجدين من الطلاب السعوديين وغير السعوديين .

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في مرحلة الصف الأول الابتدائي مستمرة حتى موعد الانتهاء وغلق بوابة القبول في 22-1-1440 المقبل، وذلك للطلاب السعودين وغير السعودين سواء المدارس الحكومية أو الأهلية، ووفق الضوابط وشريحة الأعمار التي حددته وزارة التعليم، فيما تستمر عملية تسجيل الروضات الحكومية في نظام نور من خلال الروضة وفق التوضيحات التي قدمها بعض المختصين .

كيفية تسجيل الروضات الحكومية 1440 في نظام نور

أشارت بعض المختصين لكون تسجيل الروضات الحكومية 1440 في نظام نور يكون من خلال الروضة نفسها، وعلى أولياء الأمور التواصل مع إدارة الروضة والتأكد من قبول أبنائهم، بعض الإطلاع على الشروط الخاصة بالقبول، وهو الأمر الذي تأكد من خلال التعليمات التي سيقت ونسب لبعض الإدارات التعليمية، فيما يكون تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور من حساب ولي الأمر.

نظام نور تسجيل المستجدين الصف الأول الابتدائي

أوضحت الخطة الزمنية مواعيد التسجيل لشرائح الطلاب المستجدين في نظام نور، حيث يتاح حاليا التسجيل للطلاب غير السعودين في نظام نور لمن هم أولياء أمورهم يعملون بالقطاعات الحكومية داخل المملة العربية السعودية، وسنرفق لكم التوضيحات وفق التعميمات التي نشرت بهذا الشأن.

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وخلال الفترة التالية التسجيل متاح للشريحة التالي التنويه عنه” تلك الحالات هي الحالات الخاصة التي يتم تسجيلها من حساب قائد المدرسة في نظام نور” والتواريخ تخص العام الماضي ويمكن التعرف على المواعيد الجديدة من المرفق بعالية.

رابط نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد

الدخول إلى موقع نظام نور من حساب ولي الأمر والبدء في التسجيل للطلاب الجدد على حسب المواعيد المنشورة بعالية ولك شريحة:

الدخول إلى رابط تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور.

المزيد من تفاصيل تسجيل الروضات الحكومية وكذلك تسجيل الطلاب المستجدين في موقع نور سنوافيكم بها مع بدء مراحل التقديم،بدأ تفعيل خطة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، وحول تسجيل الطلاب في الروضات الحكومية سيكون وفق توضيحات غدارات التعليم وهو ما سننشر المزيد من التوضيحات عنه لمن يرغب في تسجيل أبناؤه بالروضات للعام الدراسي 1440-1441.

ظهر الآن عبر شاشة بيانات نظام نور خدمة تسجيل الروضات الحكومية، حيث تم إتاحة التسجيل لولي الأمر في رياض الأطفال، بجانب إتاحة نفس الخدمة من حساب قائد المدرسة لتسجيل الحالات الخاصة ومتابعة إضافة طفل جديد في الروضة.

تسجيل الروضات الحكومية 1441

أعلنت وزارة التعليم السعودية رسمياً مواعيد فتح تسجيل الروضات الحكومية 1441 من خلال رابط نظام نور لحساب ولي الأمر، في الروضة الحكومية والأهلية للسعوديين وغير السعوديين.

يبدأ التسجيل في 16 شعبان 1440، والأولوية للروضات الحكومية للسعوديين وغير السعوديين من كانت أمه سعودية.

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