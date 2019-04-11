تسجيل الحرس الوطني | نتائج التجنيد الموحد لمفاضلة القبول والتسجيل

مواعيد تسجيل الحرس الوطني السعودي عبر بوابة التجنيد الموحد للقبول والتسجيل، واستعلام نتائج تجنيد وزارة الحرس الوطني وفق نتائج المفاضلة المعتمدة على شروط التقديم للخريجين من مختلف التخصصات، حيث يتاح التسجيل على بوابة التجنيد على مدار العام، وتم استعراض بعض المزايا المقدمة لمن يسجل على بعض الراتب العسكرية خاصة رتية جندي أول في هيئة طيران الحرس الوطني، وهو ما سنتعرف علية بالتفاصيل وفق ما قدم من معلومات للراغبين بتقديم الطلبات.
نشرت وزارة الحرس الوطني شروط التسجيل في الرتب العسكرية، بجانب شروط هيئة طيران الحرس الوطني الإضافية، وطالبات من يتقدم بطلب التقديم، أن يلتزم بنصوص الشروط المنشورة على بوابة التسجيل، ولابد من كتابة رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد والموافقة على الشروط قبل الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات المطلوبة.
شروط تسجيل الحرس الوطني
اشترطت وزارة الحرس الوطني على المتقدمين، أن يكون راغب التسجيل سعودي الجنسية، وهناك استثناء يخص من نشأ مع والده خارج المملكة بسبب ظروف خدمته، والتمتيع باللياقة الطبية، وحسن السير والسلوك، والسن لا يقل عن 17 عام ولا يتخطى 30 عام، أو 25 عام لهيئة الطيران بالحرس الوطني، والطول ليس أقل من 165 سنتيمتر، ولا يتجاوز 195 سم، على أن يتناسب الطول والوزن وفق المعايير الصحية لدى الوزارة، وألاي كون متزوج بغير سعودية ونص شروط تسجيل الحرس الوطني كما هي موضحة أدناة.
شروط ومزايا التسجيل في هيئة طيران الحرس الوطني
نعرض لكم مزايا التقديم على وظائف هيئة طيران الحرس الوطني العسكرية، بجانب عض الشروط الخاصة التي حددتها الوزارة لراغبي التسجيل.
رابط تسجيل تجنيد الحرس الوطني
بوابة التجنيد الموحد بوزارة الحرس الوطني السعودي تستقبل الخريجين وفق الشروط الموضحة بعالية للتسجيل على مدار العام، ويتم إعلان نتائج القبول عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل المحددة من قبل الجهات المختصة بالوزارة.
تقديم التجنيد الموحد للحرص الوطني
حال الإعلان عن استعلام نتائج القبول أو صدور أخبار تخص هذا الأمر سنوضحها لكم وكيفية الاستعلام.
تحديث فتح بوابة التجنيد الموحد الخاصة بموقع وزارة الحرس الوطني، للتقديم على الوظائف الشاغرة خلال الفترة من 9 وحتى 13 شعبان 1440 الجاري، وحول شروط تسجيل الحرس الوطني ستجدونها على موقع التقديم.
التعليقات
ياخي كل اللي نبيه يقولون لنا يبونا ولا لا النفسيه ما عاد تتحمل انتحر بس اخاف تندمون
انا قدمت ولا رساله ولا رقم طلب بيقبلوني ولا أنتظر عشرين سنه يصير عمري فوق خمسين سنه ترا النفسيه زفت
العلم عند الله
كلنا مقدمين لاكن العلم عند الله
مقدم لي ٥ شهور لعلها خيره
انا مقدم لي سنتين إيش العلم ي رجال
انا مقدم لي 3سنوات ولا جاني شي إيش العلم ي رجال
يا شباب انا مقدم من عشرة شهور وما جاني أي رد اللى عنده علم يخبرنا
وانا بعد مسجل ولا جاني اي شي😰😰
يشباب مقدم لي 10 شهور مجاني شيء الي عنده علم يفيدنا الله يسعدكم
انا مقدم لي 3 اشهر ولا جاني رد شلعلم
ياشباب قدمت بس ما جاء رقم طلب
انا مقدم لي ٧ اشهر ولا جاني قبول اروح استفسر ولا كيف الخطه ي زكرت
جاني قبول بس وش يطلبون وقت المقابله
ياعسيري هذا رقمي انا جاني قبول تواصل معي واعطيك العلم 0544671223
انا مقدم لي شهر ونص متى تجيني قبول
سنتين