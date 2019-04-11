تسجيل الحرس الوطني | نتائج التجنيد الموحد لمفاضلة القبول والتسجيل

مواعيد تسجيل الحرس الوطني السعودي عبر بوابة التجنيد الموحد للقبول والتسجيل، واستعلام نتائج تجنيد وزارة الحرس الوطني وفق نتائج المفاضلة المعتمدة على شروط التقديم للخريجين من مختلف التخصصات، حيث يتاح التسجيل على بوابة التجنيد على مدار العام، وتم استعراض بعض المزايا المقدمة لمن يسجل على بعض الراتب العسكرية خاصة رتية جندي أول في هيئة طيران الحرس الوطني، وهو ما سنتعرف علية بالتفاصيل وفق ما قدم من معلومات للراغبين بتقديم الطلبات.

نشرت وزارة الحرس الوطني شروط التسجيل في الرتب العسكرية، بجانب شروط هيئة طيران الحرس الوطني الإضافية، وطالبات من يتقدم بطلب التقديم، أن يلتزم بنصوص الشروط المنشورة على بوابة التسجيل، ولابد من كتابة رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد والموافقة على الشروط قبل الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات المطلوبة.

شروط تسجيل الحرس الوطني

اشترطت وزارة الحرس الوطني على المتقدمين، أن يكون راغب التسجيل سعودي الجنسية، وهناك استثناء يخص من نشأ مع والده خارج المملكة بسبب ظروف خدمته، والتمتيع باللياقة الطبية، وحسن السير والسلوك، والسن لا يقل عن 17 عام ولا يتخطى 30 عام، أو 25 عام لهيئة الطيران بالحرس الوطني، والطول ليس أقل من 165 سنتيمتر، ولا يتجاوز 195 سم، على أن يتناسب الطول والوزن وفق المعايير الصحية لدى الوزارة، وألاي كون متزوج بغير سعودية ونص شروط تسجيل الحرس الوطني كما هي موضحة أدناة.

شروط ومزايا التسجيل في هيئة طيران الحرس الوطني

نعرض لكم مزايا التقديم على وظائف هيئة طيران الحرس الوطني العسكرية، بجانب عض الشروط الخاصة التي حددتها الوزارة لراغبي التسجيل.

رابط تسجيل تجنيد الحرس الوطني

بوابة التجنيد الموحد بوزارة الحرس الوطني السعودي تستقبل الخريجين وفق الشروط الموضحة بعالية للتسجيل على مدار العام، ويتم إعلان نتائج القبول عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل المحددة من قبل الجهات المختصة بالوزارة.

تقديم التجنيد الموحد للحرص الوطني

حال الإعلان عن استعلام نتائج القبول أو صدور أخبار تخص هذا الأمر سنوضحها لكم وكيفية الاستعلام.

تحديث فتح بوابة التجنيد الموحد الخاصة بموقع وزارة الحرس الوطني، للتقديم على الوظائف الشاغرة خلال الفترة من 9 وحتى 13 شعبان 1440 الجاري، وحول شروط تسجيل الحرس الوطني ستجدونها على موقع التقديم.

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