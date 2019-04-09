تسجيل طالب جديد أول ابتدائي 1441 بالهوية على موقع دخول نظام نور المركزي : طريقة إدخال الغياب والاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط

تسجيل أول ابتدائي 1441 من خلال موقع نظام نور لتسجيل الصف الأول الابتدائي فقد تم الإعلان عن موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، وأيضا عن خطوات إدخال العياب، كما تم علان نتائج الطلاب برقم الهوية للنتائج باستخدام رقم الهوية والرمز الشخصي للتحقق، كما يمكننا التعرف على المدار التقني للغياب عبر رسائل الجوال البوابة المستقبل للطلاب السعوديين للتعرف على نتائج الاختبارات الشهرية لجميع المراحل الدراسية، الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية أيضا، والذي يضمن للطلاب السرية والخصوصية في الدخول، وأيضا سهولة التعرف على الاختبارات الشهرية ونتائج نهاية العام، كما يعتبر البوابة الأولي لتقديم الطلاب في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

فقد استحدثت وزارة التربية والتعليم السعودية هذا النظام الإلكتروني الجديد للاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة ومواكبة التطور العلمي الإلكتروني والذي اتبعته المملكة في جميع مؤسساتها، كما يضمن النظام سهولة تقديم الطلاب للمدارس والتعرف على النتائج الشهرية لكل طالب والنتائج الفصلية، كما يضمن السهولة والسرية المطلوبة.

شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور

تسجيل أول ابتدائي 1441 موعد تسجيل الطلاب الجُدد الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

موقع نظام نور برقم الهوية للنتائج

يقوم موقع نور بالعديد من الخدمات للطلاب السعوديين:

يقوم بتسهيل عملية التقديم للمدارس في بداية التعليم الأساسي يعرض نتائج الاختبارات الشهرية والتقويمات للطلاب عرض نتائج منتصف العام ونهاية امتحانات العام. تغيير الرقم السري للطالب الذي فقد رقمه السري أو نسيه، ويتم إرسال الرقم الجديد على رقم الجوال الخاص بالطالب أو ولي الأمر.

مما يجعل الموقع هو الأكثر زيارة ومتابعة من الطلاب على مدار العام، وكذلك من أولياء الأمور للاستعلام والتقديم وجميع الخدمات التعليمية، ويضمن الموقع سرية البيانات ونتائج الاختبارات.

وتتيح صفحة موقع نور جميع المعلومات والبيانات عن الموقع والخدمات التي يقوم بتقديمها للطلاب، والمميزات التي يتميز بها النظام الإلكتروني الجديد في العملية التعليمية.

ومن أشهر الكلمات التي يستخدمها الطلاب للبحث عن نتائجهم للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1440ما يلي:

نتائج نظام نور بالهوية

نظام نور نتائج الابتدائي

نتائج الابتدائي

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

نتائج نور

نظام نور

التسجيل في نظام نور

stde نظام نور

نظام نور برقم الهوية فقط

نصائح هامة بخصوص موقع ونظام نور

هده النصائح عبارة عن نقاط مختصرة نأمل أن تساعدك فعلاً, كما ندعوك إلي أن تشاهد الفيديو المدرج معنا أيضاً بعد قراءة النصائح التالية وستجد الكثير من المعلومات التي سندرجها فيه أيضاً, بينما الآن ندعوك إلي مشاهدة نصائحنا عن استخراج نتائجك عبر نظام نور بالسجل المدني:

الأمر بسيط للغاية ولن تكون بحاجة إلي بذهل أي جهد أو إضاعة المزيد من الوقت. يلزمك أن تقوم بزيارة موقع برنامج نظام نور المركزي وتحديداً إلي الصفحة الخاصة بالسجل المدني. هده الصفحة واحدة من الصفحات النادرة للغاية والتي لن تجدها في أي مكان آخر إلا بصعوبة تامة. الصفحة التي نتحدث عنها لا يمكن الوصول إليها حتي إذا قمت بالدخول إلي نظام نور فلن تجد أي رابط يشير إليها. عدم الإشارة إليها في الصفحة الرئيسية علي نظام نور تربك الكثير من المستخدمين وتجعلهم في حيرة من أمرهم. لكن لا تقلق فالصفحة هذه ستجدها مدرجة معنا وبالإمكان من تتبعها عبر الروابط في نهاية المقالات علي موقعنا. بالانتقال إلي الرابط في نهاية المقال سيتم نقلك إلي هذه الصفحة الخاصة حول نظام نور بالسجل المدني. قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك ومن ثم إدخال كود التحقيق وإنهاء الخطوات بالنقر علي الزر المدرج أدني تلك الخانات. سيتم الانتقال الآن وبعد كل ما فغلته إلي صفحة تحتوي علي نتائج الاختبارات والشهادات وإظهار درجات الطلاب والطالبات بكل دقة وهده تكون النهاية.

طريقة إرسال الغياب والتأخر من موقع المدار التقني لرسائل الجوال

التقويم الدراسي للعام 1440

من أهم الخدمات التي يقدمها موقع نور التعليمي، بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني للوافدين الجدد في بداية التعليم الأساسي، والتيسير على الطلاب في معرفة نتائج الاختبارات الشهرية والسنوية، وضمان السرية، يتيح الموقع أيضا إمكانية تبديل الرقم السري للطالب لمن فقد رقمه السابق، ويقوم بإرسال الرقم الجديد له على رقم الجوال المدرج في موقع نور.

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التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

رابط الاستعلام عن النتائج.

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

حينما يفقد المستخدم البيانات الخاصة بالدخول،أو حينما يقوم بعملية دخول إلي نظام نور، فمن الممكن أن تفشل الطريقة لأي سبب كان، دعنا لا نتطرق إلي الأسباب التي تجعل العملية تفشل سواء كنت قد فقدت بيانات الدخول أو هناك خطأ في البيانات أو أي شئ من هذا القبيل بل دعنا نتوجه مباشرة إلى الطريقة الأخري نظام نور بالسجل المدني.

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