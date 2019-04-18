ترفيع الطلاب والطالبات في نظام نور للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية 

طريقة ترفيع الطلاب والطالبات في نظام نور لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، والاستعلام عن الدرجات والتقديرات للفترات التعليمية المختلفة، ومتابعة عمليات التقويم قبل صدور النتائج النهائية، هي محور الحديث عن واحدة من الخدمات الإلكترونية الهامة المقدمة من وزارة التعليم، و سنوضح خطوات الترفيع والترحيل في نظام نور للمرحلة الابتدائية، والتي ستكون خطوات تنفيذها مشابهة تقريباً لباقي المراحل لحين توفير الشرح المستقل لكل مرحلة.

تعتمد آلية الترفيع والترحيل الجديدة في المرحلة الابتدائية، على ضرورة إنهاء عملية التقييم لجميع الطلبة بكل صفوف المرحلة الدراسية، عبر الدخول على خدمة نظام نور إدخال المهارات ثم اعتماد تقييم الطلبة في الفصل الدراسي، ثم اختيار الصف الدراسي والتأكد من اعتماد المهارات له، بعدها يمكن لصاحب الصلاحية استكمال خطوات ترفيع الطلاب والطالبات في نظام نور كما سيتضح فيما بعد.

شرح طريقة ترفيع الطلاب والطالبات في نظام نور

خدمة ترفيع الطلاب والطالبات في نظام نور للمرحلة الابتدائية سيتمكن من له الصلاحية من تنفيذها، عقب التأكد من اعتماد المهارات كما شرحنا من قبل، بعدها يتم الدخول على خدمات شؤون الطلاب ثم اختيار تبويب الطلاب، وبعدها تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد، ثم ترفيع الطلاب من العام الحالي الى العام الجديد، واختيار الصف ثم تنفيذ الخدمة.

الدخول على ترفيع الطالبات او الطلاب في المرحلة الابتدائية.

خيارات الترفيع تختلف للصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي عن باقي الصفوف، حيث يتم ترفيع الطلاب الناجحين فقط، و تثبيت الطلاب الراسبين لحين اجتياز نتائج الاختبارات بنجاح.

رابط نظام نور لترفيع الطالبات والطلاب 1440

تسجيل الدخول على نظام نور من حساب المعلم أو المعلمة او قائد المدرسة، ثم الاستفادة من الخدمة لإنهاء عملية اعتماد النتائج للطلاب الناجحين بما فيها من مهارات الفترة الأولى والثاني وإدخال الدرجات للاختبارات النهائية ثم ترحيل الطلاب للصفوف المتقدمة، وستكون الخطوة الاخيرة هي تثبيت قبول الطلاب في المرحلة التعليمية الجديد او الصف التعليمي المتقدم لعملية الترحيل.

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