طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور بالهوية الوطنية فقط .. الاستعلام عن نتائج الطلاب ien.edu.sa

طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية ، وكذلك لجميع المراحل التعليمية، وهي خدمة جديدة من خدمات نظام نور الجليلة، وطريقة ترفيع الطلاب تتم من خلال نظام نور الإلكتروني، الذي يعد أحدث الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة التعليم في المملكة إلى الطالبات والطلاب، وتقدم هذه الخدمة لجميع الدارسين بالمملكة سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، كما تقدم خدمة ترفيع الطلاب لتشمل جميع المراحل الدراسية المختلفة، بدأ من المرحلة الابتدائية، ومروراً بالمرحلة المتوسطة، وانتهاءً بالمرحلة الثانوية، وهذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تسهل وتيسير على أولياء أمور الطلاب والطالبات الكثير من العناء في معرفة نتائج الطلاب السعوديين، وكذلك المقيمين على الأراضي السعودية، وذلك في جميع المراحل الدراسية المختلقة، وكل ما يلزم للخدمة الجديدة هو رقم الهوية الوطنية فقط، وسوف نتناول معكم من خلال هذا المقال أسهل الطرق لترفيع الطلاب.

لتعرف أولا على طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية، فمن الجدير بالذكر أن نظام نور هو البوابة التعليمية الرئيسية بالمملكة السعودية، فيحتوي نظام نور من خلال موقعه الشهير على كافة الخدمات التعليمية المميزة، وجميع الخدمات تتم بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، وخدمات نظام نور لا تشمل الطلبة والطالبات فقط، بل تمتد للمعلمين، وكذلك جميع ما يرتبط بالعملية التعليمية بالمملكة السعودية، بما في ذلك الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وهذا أدى إلى أن يكون موقع نظام نور هو المرجع الرئيسي لكل ما يخص العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

نعود لشرح طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية، فهي من إحدى الخدمات الإلكترونية التي يقوم بتوفيرها نظام نور، ويمكن القيام بهذه الخدمة بكل سهولة ويسر عن طريق عدة خطوات سهلة وبسيطة، وسنقدمها لكم فيما يلي.

أولا الدخول على موقع نظام نور

بعد الدخول لنظام نور، نختار من القائمة الرئيسية خيا المستخدمون، ومنها نختار خيار الطلاب، ومن ثم نختار من القائمة خيار تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد.

في حالة كون الطالب سنتقل للمرحلة الثانوية وبالتحديد الصف الأول الثانوي يتوجب علينا اختيار القسم الذي يريد الطالب الدراسة فيه.

يتم ترحيل الطلاب للسنة الجديدة من خلال خيار ( ترفيع الطلبة الذين اختيروا بشكل نهائي ) وكذلك خيار ( ترقيه الطلاب بشكل نهائي )

في سبيل التعرف على طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية يتم نقل البيانات الخاصة بالطلبة المرفعين من أجل استعراضها من المدارس التي ينتقل لها الطلبة كما يمكن اختيار المدارس التي يرغب الكثير في معرفة طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية من أجل تطبيقها من خلال نظام نور

طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية في البداية عليك استخدام رابط الموقع الرسمي لنظام نور المركزي.

تقوم بإدخال اسمك ورقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك.

تقوم بإدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك كما هو، ثم تضغط على زر تسجيل الدخول.

أنت الآن قد دخلت إلى حسابك الشخصي على نظام نور المركزي.

تقوم بالضغط على القائمة الرئيسية من النافذة الرئيسية للموقع.

تختار كلمة المستخدمون ومنها تضغط على خيار شؤون الطلاب.

بعد ذلك تضغط على خيار الطلاب المنبثق منها.

ثم تقوم بعدها باختيار تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد.

توجد بعض الصفوف الدراسية التي يتم كتابة الرغبة بها قبل الترفيع.

مثل الانتقال إلى الصف الأول الثانوي، عليك اختيار القسم المراد دراسته.

تضغط على ترفيع الطالب من العام الحالي للعام القادم، ثم ترقية الطلاب بشكل نهائي. التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019 ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي: عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم وسنتابع معكم كل جديد ويسعدنا الرد على استفساراتكم من خلال تعليقاتكم على هذا المقال، فقط اترك بعليق بالاستفسار الذي ترغب في معرفته وسنجيب على تعليقاتكم في أقرب وقت، مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح. أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة موعد تنزيل الدفعة حساب المواطن موعد صرف المساعدات المقطوعة موعد صرف الرواتب السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

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