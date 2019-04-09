ترحيب سعودى كبير بتصنيف واشنطن للحرس الثورى كمنظمة إرهابية

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان وزارة الخارجية حالة من الترحيب الكبير من القيادة السعودية بالقرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بواشنطن باعتبار الحرس الثورى الايرانى منظمة إرهابية، وهو الأمر الذى يأتى ضمن سلسلة القرارات التى تقوم بها الحكومة الامريكية لفرض المزيد من الضغوط على الحكومة الايرانية للعدول عن البرنامج النووى الخاص بها.

واكدت المصادر الخاصة بالخارجية السعودية عن ان هذه الخطوة هى نتاج الحراك السعودى على المستوى الدولى لمواجهة الدور الذى تلعبه إيران وحرسها الثورى فى دعم الإرهاب بالمنطقة العربية، واعتبرت الخطوة عملية فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الارهاب على المستوى العالمى كما طالب المصدر المجتمع الدولى بالتصدى لإيران، ودورها فى تقويض الأمن الدولى عن طريق المزيد من القرارات التى تساعد فى الضغط على الحكومة الايرانية للعدول عن سياستها الداعمه للارهاب .

وقام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح الاثنين بالإعلان -نقلا عن الرئيس الأمريكى ترامب- عن تصنيف الحرس الثورى الايرانى كمنظمة إرهابية، وهو الأمر الذى توقعه الكثير من المحللين الفترة الماضية خاصتاً مع اتجاه الحكومة الأمريكية الى فرض المزيد من العقوبات فى إيران بعد اصرار الاخير على مواصلة برنامجها النووى التى تصر ايران على أنه سلمى، وبدون اى اهداف عسكرية فيما يمثل الأمر خطورة كبيرة -من وجهة النظر الامريكية- على الامن العالمى، وأمن منطقة الشرق الاوسط.

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