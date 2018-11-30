كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين السريع ورابط موقع حجز تذاكر

انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع رسمياً يوم الخميس الموافق 11 تشرين الأول 2018، 2 صفر 1440، وتم انطلاق موقع حجز تذاكر قطار الحرمين السريع، وتم أصدار جدول مواعيد تشغيل أولى الرحلات ما بين مكة المكرمة والمدنية المنورة على حسب مطالب تدبير التشغيل ، لشرح عدد الرحلات اليومية وخطط التعديل المستقبلية المقرر أثناءها زيادة أعداد الرحلات اليومية، وترقب الكثير من المدنيين والمقيمين في المملكة العربية السعودية افتتاح موقع حجز تذاكر قطار الحرمين الإلكتروني، وأتى انطلاق مشروع قطار الحرمين الشريفين وهو الأكبر في منظومة النقل العام من أجل تسهيل وتيسير التنقل بين العاصمتين المقدستين، ونرفق أليكم عبر هذه المقالة كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين السريع وأيضا جدول رحلات القطار و أسعار تذاكر قطار الحرمين.

قطار الحرمين

ويدعم المشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حيث أن هذا القطاع الخاص يتمتع بامتياز لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص استثماريه وتجاريه، حيث عجلت الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات تماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانه متميزة للمملكة وتحقيق والازدهار والحياة الكريمة لأطفالها ، حيث حققت إنجازات عديده تميزت بنظام النقل الشامل والمتكامل ، ارتبطت بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأتي مشروع الحرمين السريع للسكك الحديدية هو أحد العناصر الهامة في البرنامج التنفيذي لتوسيع شبكه السكك الحديدية في المملكة التي يخطط لها المجلس الاقتصادي .