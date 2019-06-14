تحديد موعد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 وفق ما أعلنته التربية والتعليم بالخرطوم

موعد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 حددته وزارة التربية والتعليم بدولة السودان الشقيقة، بعد كثرة الأسئلة التي طرحها الطلاب والطالبات ومن أجل طمأنتهم لحين إشعار النتيجة عبر موقعها الإلكتروني، وموعد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 مربتط بعملية الإنتهاء من المراجعة والتصحيح ورصد الدرجات، وبمجرد ذلك يتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 أمام الجميع عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من خلال استخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

موعد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019

موعد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019، سيأتي في غضون أيام خاصة بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الثانوي بالدولة السودانية الشقيقة من أداء الامتحانات من فترة، وبدأت أعمال المراجعة والتصحيح والرصد للدرجات على أن يكون موعد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 بعد أسبوعين في أخر شهر يونيو الجاري.

ومن خلال التقارير المقبلة سنقدم لكم من وقت لأخر بشكل متتالي أخر المستجدات والأمور الخاصة بنتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 التي عادة تأخذ وقت طويل لحين إعلانها، وتزامنا مع استمرار عملية التصحيح عين حوالي 600 مصحح لأوراق امتحانات الثانوية العامة بالدولة السودانية من اجل ظهورها في أقرب وقت.

معلومات حول التعليم في السودان

تتكون مراحل التعليم الاساسية في السودان من ثلاثة “ابتدائية واعدادية وثانوية”، وعن مرحلة ثانوية تضم ثلاثة أنواع من المدارس، المدارس الثانوية العليا الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات وتعد الطلاب للتعليم العالي، المدارس الفنية التجارية والصناعية لإعداد كادر فني ماهر، معاهد التربية لتدريب معلمي المدارس الابتدائية.

وبالتركيز على طلاب الثانوية العليا، فهم يتأهلون من خلال امتحان الشهادة السودانية لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي المتمثل في الجامعات والمعاهد التقنية العليا، وبلغ عدد المدارس الثانوية العامة في ثمانينيات القرن الماضي أكثر من خمس المدارس الابتدائية أي بمعدل 260 مدرسة ثانوية عامة مقابل 1334 مدرسة ابتدائية، في حين بلغ عدد المدارس الثانوية العليا 190 مدرسة فقط.

وبموجب القانوني الجمهوري لعام 2005، يأتي التعليم في السودان للمراحل الابتدائية إلزاميا ومجانيا، ووفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2002 ميلاديا فإن معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم من 15 عاما فما فوق يبلغ 60 في المئة.

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