تحديث صكوك العقارات من خلال بوابة وزارة العدل السعودية ترتفع 76٪

كشفت وزارة العدل السعودية عن زيادة ملحوظة في نشاط تحديث الصكوك العقارية المقدمة من خلال بوابة الوزارة. تشير التقديرات إلى أن الزيادة قد بلغت 76٪ منذ إطلاق الخدمة منذ حوالي 4 أشهر مقارنة بأكثر من 30،000 طلب تحديث في عام 1439 هـ ، وفقًا لإحصائيات الوزارة.

تشير الأرقام الحديثة إلى أن متوسط ​​عدد تحديثات الصكوك المكتملة تجاوز 23000 سنويًا في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والدمام ومكة ، ومن المتوقع أن يصل إلى 46000 طلب بحلول نهاية العام.

وصفت الوزارة هذه الزيادة في عدد طلبات تحديث الصكوك العقارية المقدمة من خلال بوابة الوزارة على أنها نقلة نوعية إلى الأمام ، مع ملاحظة أن هذه الخدمة تم تنفيذها يدويًا ، حيث حضر المستفيدون من كاتب العدل لتقديم جميع المستندات المطلوبة شخصيًا ، و حضر مرة أخرى لاحقًا لتلقي الصكوك المحدثة.

علاوة على ذلك ، ساهمت إصلاحات نظام العدالة في تسريع عملية تسجيل العقارات ، والتي تتطلب الآن 60 دقيقة فقط للصكوك الإلكترونية المحدثة. تهدف هذه الإصلاحات بدعم من لجنة تيسير إلى تحسين بيئة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

تعمل “تيسير” ، التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، على أكثر من 300 مبادرة لتحسين تصنيف التنافسية العالمية للمملكة وتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص.

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