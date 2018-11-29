كيفية تحديث حساب المواطن الجديد 2018، دخل برنامج حساب المواطن حيز التفعيل بعد صرف البدل الأول وتحديد مواعيد صرف البدل الثاني من دفعات حساب مواطن، وحدد البرنامج طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية وتقديم شكوى الاستحقاق هن قيمة البدل المستحق للفرد، في إطار إيصال الدعم لمستحقيه التي تهدف الحكومة السعودية لتحقيق من خلال مظلة حساب المواطن المتوقع أن تكون شاملة لكافة برامج الرعاية والدعم الحكومي للمواطنين من شرائح الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، وعبر ألية تحديث بيانات حساب المواطن سنتعرف على كيفية إكمال المرفقات وتهيئة الطلب لكي يكون مكتمل ومستوفي البيانات .

تحديث حساب المواطن 2018

الدفعة الثانية من بدلات حساب المواطن سيكون موعد صرفها هو اليوم العاشر من شهر يناير 2018، وحددت وزارة العمل المستحقين للصرف في هذه الدفعة، وهم المواطنين من قاموا بالانتهاء من التسجيل في البوابة ألإلكترونية و تحديث حساب المواطن ورفقه المرفقات قبل يوم 16 من شهر ديسمبر 2017، وسيتم بعد ذلك فحص البيانات عبر معايير اختبار الأهلية والشروط التي حددت كضوابط استحقاق الصرف لبرنامج الدعم .

حساب المواطن هو برنامج خصص لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية التي ستحدث ويكون لها تأثير سلبي على بعض المواطنين، وبالتحديد الأسر المخفضة والمتوسطة الدخل الشهري، ويضم حساب المواطن كافة مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، وهم الفئات التي أدرجت بشكل مباشر بدون فتح حساب جديد، لكن تم مطالباتهم بضرورة تحديث بيانات برنامج حساب المواطن وإكمال المرفقات المطلوبة.

كيفية التحقق من تحديث حساب المواطن

المستفيد من برنامج حساب المواطن يمكن التعرف عما إذا كان حالة الطلب له مكتملة من عدمه، إذا كان في حاجة إلى تحديث حساب المواطن إم لا بالدخول اعلي أيقونة المرفقات والتي سيلاحظ تغيير شكل لونها في حالة أم كان هام مرفقات غير مكتملة وفق الصورة أدناة، أولاً سجل الدخول على بوابة حساب المواطن الرسمية ثم تابع الخطوات .

إذا كانت المرفقات مكتملة وحساب المستفيد ليس بحاجة لتحديث البيانات سيظهر له إدارة المرفقات بالشكل التالي:

تسجيل دخول حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي لاستكمال رفع المرفقات والتسجيل الجديد يكون من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية برنامج حساب المواطن ومنها اتباع الخطوات التي شرحت بالموضوع حتى الوصول إلى حالة المرفقات المكتملة.

تحديث : استعلام نتائج الاستحقاق وحساب قيمة البدل التقديرية لمن أنهي تسجيل الطلبات ورفع المرفقات قبل 16 ديسمبر، بجانب مستفيدي الدفعة الأولى لمن لم يطرأ على بياناتهم أي تغيرات ضمن تحديث حساب المواطن 2018 لاستحقاق الصرف.

تحديث : تحديث بيانات حساب المواطن وإضافة ما يستجد من معلومات خاصة المتعلقة بأعمار أفراد الأسرة وعددهم، والدخل الشهري، من العوامل التي تحافظ على نتائج الاستحقاق والأهلية .تحديث بيانات حساب المواطن

تحديث : تحديث بيانات حساب المواطن قبل غلق عملية التسجيل على الدفعة الرابعة عشر حيث يترقب المستفيدين صرف مخصصات الدعم عن شهر ديسمبر 2018 لتكون هي أخر دفعات دعم حساب المواطن خلال عام 2018، ولاستمرار حصول المستفيد على الدعم لابد من تحديث بيانات حساب المواطن بشكل دوري بما يستجد من بيانات.