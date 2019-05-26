استعلام عن تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 1440 عبر رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمات إلكترونية تخدم المواطن، خدمات سهلة الاستخدام لمستفيد الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه فانه يقترن ببعض الإجراءات الهامة التي يجب علي المستفيد تنفيذها من أجل تسهيل اتصال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية به.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

وقد قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة “الاستفسار عن حاله تحديث الرعاية وبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي”، والتي تمكن المستفيد من معرفة حاله التحديث له/لها وتبين له نتيجة الاستعلام كالأتي:-

أنت لست مستفيدا: أنت غير مسجل في الضمان الاجتماعي.

تم التحديث بنجاح: يعني انك قمت بنجاح بتحديث البيانات الخاصة بك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

إيقاف مؤقت: يعني انك لم تقم بتحديث البيانات الخاصة بك في الوزارة ويجب تحديثها.

الهدف من تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

قد كان الهدف من تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي هو:-

رفع مستوي جوده الخدمات المقدمة وتطوير أليات الدعم للمستفيدين.

ضمان أن يصل دعم وزاره العمل والتنمية الاجتماعية إلى أكبر عدد من المحتاجين إلى الدعم.

تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملاءها من خلال التقنيات المتقدمة والتسهيلات.

تحويل المستحقات المالية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الحساب المصرفي الشخصي للمستفيد للحد من مشاكل البطاقة الحالية.

وسوف يتم تحديث البيانات الأتية عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

البيانات الشخصية

بيانات العنوان والاتصال

بيانات الحساب البنكي

بيانات الدخل

الموافقة علي الشروط

رابط الاستعلام عن تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

يجب الدخول لرابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكود الأرقام الموجود في الصورة، ومن ثم الضغط على إرسال، سوف تظهر لك كافة التفاصيل التي ترغب في معرفتها.

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