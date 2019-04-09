الاعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور 1440 : “لم الشمل” الاستعلام عن التنقلات الداخلية للمعلمين .. لطيفة الدليهان .. رابط نظام نور للموظفين

يمكن الاعتراض على نتائج حركة النقل نظام نور 1440 وذلك بعد صدور حركة النقل للمعلمين والمعلمات من المقرر كما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة من خلال تصريح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية، فقد صرح العصيمي: عن الموعد الذي تم تحديده للإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي لهذا العام الدراسي، وتسود حالة من الترقب والقلق بين المعلمين والمعلمات الذين تقدموا بطلباتهم للنقل، وذلك لتقليل الاغتراب ولم شمل بعض الأسر السعودية، وقد صرح العيصمي أيضاً: أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS بنتيجة الحركة لمن تقدموا بها من المعلمين والمعلمات، هذا بالإضافة لإعلان النتيجة عبر نظام نور للمعلمين، وذلك من خلال الرابط الرسمي التالي:

الاعتراض على حركة النقل الخارجي نظام نور 1440

تحديث بيانات حركة النقل نظام نور 1440 وإدخال رغبات النقل الداخلي

الدليل اإلرشادي لإدخال رغبات النقل الخارجي التفاصيل من خلال الرابط التالي:

النقل الخارجي نظام نور 1440 عبر موقع نور عبر الخطوات التالية:

الضغط على الرابط التالي رابط نظام نور للاستعلام عن حركة النقل الخارجي

تسجيل الدخول لنظام نور.

الضغط على خدمات شؤون المعلمين.

الضغط على نتيجة حركة النقل الخارجي، وذلك عبر رابط استعلام نظام نور من هنا.

فيمكن للمعلمين والمعلمات الدخول إلى موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور، وبذلك يمكنهم بكل سهولة ويسر الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي نظام نور 1440، وذلك من خلال حساب المعلم والمعلمة الخاص به.

تحديث بيانات حركة النقل نظام نور 1440

تحديث بيانات حركة النقل نظام نور 1440

ومن الجدير بالذكر ما أعلنته سابقاً وزارة التعليم السعودية عن ربط سنة التقديم علي الحركة بالرغبة الأولي فقط، وعند تغيير الرغبة الأولي في حركة النقل الخارجي من قبل المعلم أو المعلمة، فإنه يفقد سنة التقديم السابقة، أما في حال التغيير في الرغبات الأخرى سواء كان ذلك التغيير بالحذف أو بالإضافة أو تغيير ترتيب الرغبات، فإن ذلك ليس له أدنى أثر علي سنة التقديم في حركة النقل الخارجي.

الجدول الزمنى لمتابعة تحديث البيانات لحركة النقل

حالات فقدان سنة التقديم محددة تتمثل

يتم فقدان سنة التقديم في حالة تحقق النقل علي الرغبة الأولي.

يتم فقدان سنة التقديم عند عدم تفعيل الطلب للعام الحالي، ويتم ذلك من خلال الموافقة عبر نظام نور وذلك بشرط قبل إغلاق النظام.

يتم فقدان سنة التقديم في حال تم إزالته وحذف جميع الرغبات من النظام.

يتم فقدان سنة التقديم في حال تم تغيير الرغبة الأولي فقط والتي تم إقرارها في العام السابق.

يتم فقدان سنة التقديم وذلك في حالة صدر قرار بالنقل من جانب اللجنة الخاصة بالظروف الخاصة علي رغبته الأولي قبل تاريخ 3 شعبان 1439.

يتم فقدان سنة التقديم عند صدور قرار موافقة له علي التحويل إلي العمل الإداري قبل 3 شعبان من العام الهجري الجاري، ويتم إتاحة تسجيل رغبة واحدة أو أكثر بحد أقصى 20 رغبة، ولا يُمنع أي موظف شاغل لوظيفة تعليمية بما في ذلك أصحاب القضايا، من التقديم علي حركة النقل الخارجي ، ويتم تدوين حالته في نظام نور في خانة حالة المعلم المتوقعة عند بدء العام الدراسي، ولا يجوز المطالبة بالدخول إلي الحركة بعد إغلاق النظام الإلكتروني عبر موقع نور.

الجدول الزمني لتحديث بيانات حركة النقل

نتائج النقل الداخلي نظام نور 1440 والتنبيهات حول الحركة

سوف تستبعد الوزارة من كانت حالته ليس علي رأس عمله بسبب الإيفاد أو الإجازات بأنواعها أو الإعارة أو التكليف، إلي أخره، مع العلم بأنه سيتم أخذ رأي الإدارات المنتسبون إليها لتأكيد الحالة مع بدء العام الدراسي الجديد والتأكد منها.

من يتم نقله ضمن حركة النقل الداخلي 1440 ، ولم يقم بمباشرة العمل خلال 15 يوماً من بدء العام الدراسي، فسيتم التعامل معه وفق النظام وسيفقد سنة التقديم مهما كان السبب وراء عدم المباشرة.

، ولم يقم بمباشرة العمل خلال 15 يوماً من بدء العام الدراسي، فسيتم التعامل معه وفق النظام وسيفقد سنة التقديم مهما كان السبب وراء عدم المباشرة. ليس هناك عدولاً عن الحركة بعد صدورها، وذلك لإتاحة فرصة الانسحاب من الحركة سابقاً لمدة 10 أيام عبر نظام نور للمعلمين المركزي.

في حال وجود خطأ في بيانات المعلم وثبوت ذلك الخطأ لدي الوزارة بعد أن تصدر نتائج حركة النقل، فسيترتب علي ذلك إلغاء النقل، إلي جانب عدم التعويض بمن بعده وفق التعميم الوزاري، إلي جانب محاسبة المتسبب في ذلك.

ليس هناك حركة إلحاقية بعد إعلان نتائج النقل الخارجي.

سيتم اعتمادها وتبليغها لإدارات التعليم بالمملكة بتاريخ 7رمضان 1439هـ، وهنا ينبغي علي المنقولين المتابعة مع الإدارات التي يتبعونها بعد هذا الموعد، وسوف يتم اعتماد الترتيب الافتراضي للشرائح داخل القطاع الذي سيتم النقل إليه.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

فيديو يشرح طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور

سوف يتم إرسال نتيجة الحركة برسالة SMS للمتقدمين والمتقدمات، هذا بالإضافة إلى التعرف على نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال الدخول نظام نور برقم الهوية الوطنية أو دخول موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور.

وقد أعلن سابقاً وزير التعليم عن فتح باب التسجيل للمعلمين والمعلمات في البرامج التدريبية الصيفية، وذلك من خلال رابط إلكتروني، وذلك في مطلع شهر رمضان المبارك، كما أوضح الوزير: أن الالتحاق بالبرامج الصيفية يزيد من فرصة تحقيق حركة النقل الداخلي والخارجي.

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