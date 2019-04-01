 التخطي إلى المحتوى

تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440 تعرف على “نظام ساعد” الاختبار المعرفي عبر موقع وزارة الخدمة المدنية خطوات التسجيل وتحديث البيانات

كتب تامر أمين آخر تحديث

تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440 نعرض عليكم في هذا المقال، رابط تحديث بيانات جدارة 1440 والاختبار المعرفي .. خدمة بياناتى والذي يتم عليه تحديث بيانات الخريجين والخريجات، من الكليات المتنوعة، في المملكة العربية السعودية وغيرها، لتحديث بياناتهم الخاصة، وعمل بعض الاختبارات للتأكد من مستوى المتقدم لشغل الوظائف التعليمية بالمملكة، وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بعرض شروط التقدم في الوظائف وأيضا خطوات تحديث البيانات عبر موقع جدارة، على أن يتم التقديم في فترة زمنية محددة.

وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بالتنبيه على جميع المسجلين ببوابة جدارة بتحديث بياناتهم الحالية، وإلا لن يتم اختيارهم في المفاضلة بالوظائف عند الدورة المقبلة، وقد قدمت رابط التسجيل مبينا عليه طريقة التحديث، كما أتاحت استبدال الرقم السري لمن نسي رقمه السري الحالي.

تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440

رابط تحديث بيانات جدارة 1440هـ
تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440

الاختبار المعرفي رابط تحديث بيانات جدارة 1440هـ

وهو الرابط الرسمي لموقع جدارة، حيث يمكن للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية من تحديث بياناتهم وإجراء الاختبارات الخاصة، كل في مجاله، حسب الكليات التي تخرجوا منها، ويهدف نظام ساعد الإلكتروني، حسب رؤية 2030، أيضا لاختيار الوظيفة الملائمة لكل متقدم حسب شهادته، الإعدادية أو الثانوية، الشهادات غير الجامعية، للتمكن من الالتحاق بطابور العمل ليستفيد الوطن من سواعدهم، كل حسب قدراته ومؤهلاته الخاصة.

مواعيد تقديم الطلبات عبر نظام جدارة طبقاً للجدول التالي:

رابط التقديم على الإنترنتالجنس ​الفترة الزمنية للتقديم ​​ ​​ إيضاحات ​
www.mcs.gov.sa

​ ​​ ​

من​ إلى​ فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​
رجال20-1-1440هـ​ 24-1-1440هـ
نساء27-1-1440هـ​ 2-2-1440ه

تحديث بيانات جدارة تسجيل جديد 1440 والشروط الواجبة للراغبين في التقديم للوظائف

  • يجب على المتقدم للوظائف النجاح في امتحانات كفايات المعلمين والمعلمين بكلا قسميه “التخصصي والعام”.
  • على المتقدم/ ــة أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة.
  • يجب بأن تتناسب الدرجة العلمية والتخصصية للمتقدم / ــة مع المواد التعليمية المعلن عنها في الوظائف.
  • يجب إرفاق قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم بالنسبة للمتقدمين أصحاب المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من خارج السعودية.
  • على المتقدمين ألا يشغلوا أية وظائف رسمية يكون مستوى الدخل الخاص بها موازياً مع الدرجة العلمية الحاصلين عليها.

هذا وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية بأن على جميع الراغبين بالتقديم والتسجيل في الوظائف التعليمية للعام الجاري 1440 هـ الدخول للرابط https://eservices.mcs.gov.sa موقع نظام جدارة للتوظيف الرسمي التابع لوزارة الخدمة المدنية من هذا الرابط.

أقرأ أيضا وتعرف على:

وزارة العمل | الفاتورة المجمعة وردود أفعال غاضبة عقب صدور قرار “الفاتورة المجمعة”

التقديم في مشروع برنامج سند الزواج “محمد بن سلمان” www.snad.org.sa رابط التسجيل في سند للزواج .. شروط وطريقة التسجيل

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

حساب المواطن
المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي
موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
موعد تنزيل الدفعة حساب المواطنموعد صرف المساعدات المقطوعةموعد صرف الرواتب السعوديةالاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي
تردد قناة سنا وجميع قنوات الأطفالقناة ميكي ومودى وكوكي وبيبيجميع ترددات قنوات الأطفال بيبىقنوات أفلام الكارتون وأغاني الأطفال


عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.