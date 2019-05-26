 التخطي إلى المحتوى

تجديد رخصة القيادة السعودية 1440هـ | رابط وطريقة تجديد رخصة القيادة عبر بوابة نظام ابشر

كتب محي الدين أحمدفي آخر تحديث
تجديد رخصة القيادة السعودية 1440هـ | رابط وطريقة تجديد رخصة القيادة عبر بوابة نظام ابشر

تجديد رخصة القيادة السعودية 1440، تحرص المملكة السعودية على تقديم خدمات إلكترونية توفر الوقت والجهد على المواطن السعودي، حيث قامت بوضع خدمة إلكترونية يقوم من خلالها المواطن بتجديد رخصة القيادة الخاصة به عبر نظام أبشر وزارة الداخلية، يحتوي نظام أبشر على تجديد الترخيص، وتسجيل المركبات، والمخالفات المرورية.

وتقوم هذه الخدمة بالكشف عن الترخيص الذي يجري تجديده في بضع خطوات من خلال وزارة الداخلية نظام ابشر، لنتعرف أكثر عبر موقعنا نجوم مصرية عن طريقة تجديد رخصة القيادة.

رابط وشرح تجديد رخصة القيادة السعودية

نوضح لكم أدناه طريقة تجديد رخصة القيادة السعودية كالأتي:-

  1. قم بالدخول إلي رابط وزارة الداخلية ابشر
  2. ستجد في الجانب العلوي على اليسار دخول نظام ابشر
  3. ستظهر لك نافذة بها تسجيل الدخول قم بكتابة رقم الهوية واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام ابشر وكتابة الرمز المرئي
  4. قم بالضغط على رمز التأكيد المرسلة إلي جوالك والمسجلة في نظام ابشر
  5. ادخل رمز التحقق وقم بتحديد خدمات المرور تجديد رخصة القيادة
  6. قم بتقديم بصمات وصور مقدم الطلب في وزارة الشؤون الداخلية

رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية

  • رسم تجديد لمده سنتين هو 80 ريال سعودي.
  • قيمه رسوم التجديد لمده 5 سنوات 200 ريال سعودي.
  • قيمه رسوم التجديد لمده 10 سنوات 400 ريال سعودي.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

محي الدين أحمد

كاتب ومدون على موقع نجوم مصرية عمري 25 سنة حاصل على كلية التربية الرياضية احب كرة القدم والسباحة وتعلم اللغات الشرقية اهتم بكل ما يتعلق بالسعودية من أخبار وخدمات الكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.