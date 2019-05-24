تابع وظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل.. تعرف على الشروط والإجراءات المُعلن عنها

وظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل، حسب ما أعلنتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن توافر أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة مع بداية العام الدراسي الجديد تعاونا مع وزارة الخدمة المدنية، ونوفر في ذلك التقرير وظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل والتي بحاجة لموطنين ومواطنات مؤهلين حسب الشروط المعلنة من قبل لوزارة التعليم السعودية، والتي من المقرر بدء القبول بهل وفقا للشروط والإجراءات والمواعيد المعلن عنها لوظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل.

وظائف وزارة التعليم السعودية

وظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل، صرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة السعودية، مبارك العصيمي، بأنها متاحة للتقديم بها بالغا عددها نحو10 آلاف و 500 وظيفة، بينهم 5 آلاف وظيفة للرجال و 5 آلاف ونصف للسيدات، لافتا إلى ان تلك الوظائف مقدمة لحاملي البكالوريوس واختبار كفايات العام والتخصص.

وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي،أهمية الدرجة العلمية والتخصص للتقديم في وظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل بجانب معادلة المؤهل لمن حصل عليه خارج المملكة العربية السعودية، وعدم شغل وظيفة توازي مستوى الدخول الدرجة العلمية.

وستفتح وظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل للتقديم بدءا من الأربعاء 17 رمضان الجاري وحتى 4 عصرا من الثلاثاء من خلال موقع الخدمة المدنية الإلكتروني.

شروط وظائف وزارة التعليم السعودية

هناك عدد من الشروط يجب توافرها من أجل التقديم في وظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط، وحسن السير والسلوك.

المتقدم ليس يكون لديه أي أحكام قضائية أو جنائية

مسابقة التقدم لوظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل مفتوحة لجميع المواطنين دون استثناء، لكلا من النساء والرجال.

لا تقبل الطلبات إلا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني الذي أعلن عليه في التقرير سابقا

تعتمد مسابقة وظائف وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي المقبل على الشفاففية دون وجود أي نوع من الوسائط، وتكفل لكل مواطن حق التعيين حسب القدرة العلمية وتوافر جميع الشروط الخاصة بالمسابقة.

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