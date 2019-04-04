بوابة تواصل وزارة التعليم لاستقبال شكاوى واستفسارات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

خدمات بوابة تواصل وزارة التعليم السعودية، والتي توفر آلية التواصل لكافة المستفيدين مع مسئولي وزارة التعليم وأصحاب الصلاحية لإنهاء الخدمات، وتوفر خدمة تواصل الإلكترونية بوابة موحدة لتلقي استفسارات وشكاوى المعلم أو المعلمة، والطالب أو الطالبة، وكذلك أولياء الأمور والموظفين والموظفات من منسوبي وزارة التعليم، والمبتعثين وكذلك أعضاء هيئة التدريس والجامعات، وتوصيلها لجهات الإختصاص التابعة للوزارة والعمل على إنهاء تلك الخدمات.

وزارة التعليم دشنت خدمة تواصل الاجتماعية، والتي يستفيد منها قطاع كبير وعريض من منسوبي التعليم، وتعد هي آلية الربط بين الخدمات وتلافي السلبيات والمعوقات، عبر توصيل الشكاوى والاستفسارات للمستفيدين إلكترونياً الى جهة الاختصاص بدون الحاجة لإتمام زيارة لتلك الجهة، وبالتالي تسهم في سرعة إنهاء الطلبات بدون اضاعة للوقت والجهد.

خدمة بوابة تواصل وزارة التعليم

وزارة التعليم سعت لأن تكون بوابة تواصل هي البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات التعليم، على أن تتوافر فروع الخدمة في كل القطاعات التعليمية بالتعليم العام والجامعي، أو قطاعات الوزارة وايضا بالجامعات والإدارات التعليمية المنتشرة بجميع ربوع المملكة في المحافظات السعودية، ويمكن الدخول على بوابة تواصل وزارة التعليم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الإنترنت من أي مكان، كما توفر الوزارة خدمات مركز الاتصال الموحد على رقم 19996، بما يسهم في سهولة الخدمة للمستفيدين.

رابط خدمة تواصل الإلكترونية

اعرف المزيد عن خدمة تواصل الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، وما يقدم للمستفيدين، وكيفية انهاء المعاملات أو الشكاوى حيث يمكن التحدث مع مسؤول الدعم الفني.

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