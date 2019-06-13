برنامج حساب المواطن يستمر في الدعم للأسرة السعودية المستحقة.. صرف الدفعة 19

يسمح برنامج حساب المواطن للنساء السعوديات بتجنيد أنفسهن كمقدمات عائلات في ظروف معينة، في الحالات التي لا يكون فيها الزوج سعودياً، وإذا تغّيب أو سُجن أو أُحتجز في دار للرعاية الاجتماعية أو إذا كانت قد ترمَّلَت، فيجوز للمرأة السعودية التسجيل كمزود للأسرة في البرنامج، كل ما عليها هو تقديم المستندات الداعمة من خلال بوابة البرنامج الإلكترونية.

الغرض من برنامج حساب المواطن

تم إنشاء البرنامج لمساعدة الأسر المحتاجة في الحصول على مساعدات مالية، والتي سيتم إيداعها في الحساب المصرفي لعائل الأسرة، وقد يكون مقدم الأسرة رجلاً أو امرأة طالما كان عمرهم 18 عاماً، كما يجب أن يكون عمر الأفراد الذين يطلبون مساعدة مالية أكبر من 24 عاماً، وإذا كان عمر الفرد ما بين 18 و24 عاماً، فيجب عليه تقديم مستندات تُثبت أنهما يعيشان بشكل مستقل وبعيداً عن منزل العائلة، وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المتقدمين لبرنامج حساب المواطن لديهم 15 يوماً لتحديث أي معلومات قدموها، ويعتبر عدم القيام بذلك بمثابة تقديم معلومات غير صحيحة، وهو أمر يعاقب عليه القانون.

موعد إيداع وصرف الدفعات المالية لمن يستحق من برنامج حساب المواطن:

وقد خصص البرنامج يوماً لصرف الدفعات المالية لمن يستحق من الذين قدموا وتم قبولهم بشكل صحيح، حيث حدد موعداً من كل شهر يتم فيه صرف الدفعات المالية، وهو اليوم العاشر من الشهر، حيث تم سابقاً صرف الدفعات السابعة عشرة (17)، والثامنة عشرة(18)، ويأتي موعد صرف الدفعة التاسعة عشرة(19) لهذا العام (2019).

موعد صرف الدفعة التاسعة عشرة (19) لشهر يونيو 2019

ويأتي ذلك يوم الاثنين الماضي الموافق (10/6/2019) ،فقد تم إيداع الدفعة التاسعة عشرة (19) من الدعم لهؤلاء المواطنين المستحقين و المسجلين في برنامج حساب المواطن، وأضاف البرنامج أنه سيتم بدأ التسجيل للدفعة العشرين(20)، والتي سيتم صرفها لمن يستحق في العاشر من الشهر القادم(يوليو).

في حالة التسجيل بمعلومات كاذِبة في حساب المواطن

وأضاف حساب المواطن، أنه سيتم رفض طلبات المتقدمين الذين قدموا معلومات كاذِبة وسيتم منعهم من تلقي أي مساعدة مالية يقدمها البرنامج لمدة عامين، وسيقوم البرنامج أيضاً باسترداد أي مساعدات قُدمت لهم في الماضي، وتعتبر الوزارة إدخال معلومات خاطئة كجريمة مالية، حيث قد يتلقى مقدم الطلب معونة مالية عندما لا يتناسب مع المعايير التي وضعتها الوزارة، وهذا بدوره يحرم المتقدمين الذين هم في حاجة حقيقية للمساعدة المالية.

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