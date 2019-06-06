برنامج حساب المواطن… كيفية عمل استعلام عن ميعاد دفعة 10 يونيو 2019 4 شوال 1440 هجريا

برنامج حساب المواطن، يتبقى أيام قليلة علي من الحصول علي الدفعات المالية الخاصة ببرنامج حساب المواطن والدفعات المالية القادمة التي سوف يتم إيداعها في الحسابات البنكية لجميع المستفيدين من رابط حساب المواطن، كما اكد متحدث رسمي حساب المواطن انه سوف يتم صرف الدفعات المالية خلال شهر يونيو الجاري يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019. كما اكد المسئول عن برنامج حساب المواطن انه في حالة تأخر صرف الدفعات المالية للمستحقين والذين قاموا بالتسجيل في برنامج حساب المواطن وقاموا بتحديث البيانات بشكل مستمر. يمكنهم التقديم بطلب عاجل وعمل شكوي ورفعها إلي حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن، يسعى حساب المواطن إلي خلق منظومة عادلة بين المجتمع السعودي ومن اجل ذلك قام بتخصيص رقم 19912 من اجل الرد علي الأسئلة الخاصة بصرف الدفعات المالية. وكذلك عمل صفحة علي وسائل التواصل الاجتماعي تويتر من اجل إعلان مواعيد صرف الدفعات المالية ومن اجل التواصل مع المواطنين لحل المشاكل التي تواجههم. برنامج حساب المواطن يخضع تحت رقابة وزارة الضمان الاجتماعي وتحت رعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين من اجل تحسين أوضاع المواطنين داخل المملكة. ومن اجل تخيف الأعباء عليهم نتيجة ارتفاع الأسعار وتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة والطرق والكباري وشبكات الري والمياه.

قوانين الدخول والتسجيل في حساب المواطن

أن لا يكون المتقدم خارج المملكة فترة ثلاثة اشهر خلال السنة الماضية والحالية. أن يكون المتقدم من المقيمين الدائمين داخل المملكة العربية السعودية. أن لا يكون المتقدم من المقيمين داخل أماكن الإيواء أو السجون السعودية. أن يكون دخل رب الأسرة يتوافق مع شروط الدعم المستحقة للبرنامج. يجب أن يكون المتقدم للحصول علي الدعم سعودي الجنسية بالنسبة للزوج والزوجة.

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