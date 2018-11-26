برنامج التطوير النوعي خبرات khebrat وهو نظام تعليمي يهدف لتطوير مهارات الطالب السعودي، وكذلك مستوى المعلم، له فترة محددة للتقديم فيه وشروط في الالتحاق به، يتبع نظام نور التعليمي، نعرضه عليكم مع العديد من التفاصيل، فقد تم الإعلان في 10 أغسطس، انطلاق برنامج التطوير النوعي للطالب والمعلم”خبرات”، نظرا لإعمال الصيانة المبكرة لنظام نور في الوقت الحالي، ويستفيد من برنامج خبرات كل من يستهدف الارتقاء بالمستوى اللغوي والعلمي والثقافي من كل من الطالب والمعلم.
برنامج التطوير النوعي “خبرات”
برنامج خبرات، برنامج يهدف لتطوير مهارات الطالب والمعلم يتم الالتحاق به عن طريق التسجيل بالبرنامج واتباع الخطوات المطلوبة، من التسجيل في برنامج”عين” لخدمات الطالب، وقد سبق وأنزلنا الفيديو الخاص بخدمات البوابة، ويبدأ التسجيل ببرنامج خبرات ابتداء من يوم 10 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، لمدة 26 يوم،عن طريق الدخول من حسابك الشخصي بنظام نور على بوابة “عين”.
كيفية وشروط التسجيل في برنامج “خبرات”
- الدخول على الحساب الشخصي للطالب في نظام نور، بالرقم الشخصي ورقم القيد وكلمة السر.
- إرسال صورة معتمدة للطالب
- صورة بيانات الأداء الوظيفي لآخر عامين بالمدرسة، بشرط أن تكون مختومة من جهة العمل، وذلك للمعلمين، على أن يكون المؤهل الجامعي لهم هو البكالوريوس.
- تكون جميع الوثائق عالية الوضوح، ولا يجوز إخباء أي جزء منها.
- التسجيل في بوابة عين للتسجيل، كما يمكنكم الدخول على موقع بوابة عين لخدمات الطالب.
- يمكن إضافة المرافقين عن طريق إدخال رقم السجل المدني للمرافق وتاريخ ميلاده ثم الضغط على مفتاح الدخول Entry ليستدعي بقية البيانات.
- ويتم التأكد من بيانات الطالب ومرافقيه عن طريق المركز الوطني للمعلومات، بينما يتأكد من البيانات الوظيفية من خلال موقع نظام نور، والذي فيه جميع بيانات الطالب.
تنتهي أعمال الصيانة لنظام نور استعداداً للعام الجديد، مساء يوم السبت ،ليبدأ التسجيل ببرنامج خبرات فوراً في تمام الساعة 12:00 إن شاء الله، ويستمر حتى الساعة 11:59من مساء يوم الثلاثاء 4 /9 /2018،من خلال بوابة عين لخدمات المعلم،التي ترتبط بنظام نور في البيانات الوظيفية، وتسجيل الدخول.
وبهذا يتطلع الطالب السعودي انتهاء فترة صيانة نظام ور التعليمي ليعاود التعامل عليه، كما تعود الدخول عليه من قبل، ويتابع التعرف على كيفية التعامل مع نظام”خبرات”، والذي من المفترض به الاستمرار لمدة 26 يوم.
أقرأ أيضا وتعرف على:
التنمر يدفع بانتحار طالبة جامعية بالإسكندرية والنيابة تباشر التحقيقات
عاجل | ملامح أزمة اقتصادية عالمية على الطريق ومصر أكبر المستفيدين … انهيار تام للعملة الرقمية “البيتكوين” وتراجع حاد لأسعار النفط والبورصات العاليمة
عاجل بالفيديو | تطورات كبرى تخص تنظيم قطر مونديال 2022 .. هل سيتم سحب تنظيم المونديال من قطر
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc max الصحيح نوفمبر 2018 بمصر وجميع البلاد العربية .. عبر القمر عرب سات
الهوية الوطنية السعودية الجديدة 1440 : المواصفات الدقيقة للهوية الوطنية الجديدة بالسعودية
أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة
|موعد تنزيل الدفعة الثانية عشر من حساب المواطن
|موعد صرف المساعدات المقطوعة لهذا الشهر
|موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
|الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار
|تسونامي عنيف بسبب انزلاق جبل بالبحر المتوسط
|توقعات عاصفة شمسية مدمرة تضرب الأرض
|فضيحة كلينتون ومونيكا والفستان الأزرق
|اليابان تفقدت إحدى الجزر بأحشاء المحيط
التعليقات