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برنامج التطوير النوعي نظام خبرات khebrat | رابط موقع نظام نور التعليمي التسجيل الإلكتروني من خلال بوابة “عين” لخدمات الطالب والمعلم

كتب تامر أمين آخر تحديث

برنامج التطوير النوعي خبرات khebrat وهو نظام تعليمي يهدف لتطوير مهارات الطالب السعودي، وكذلك مستوى المعلم، له فترة محددة للتقديم فيه وشروط في الالتحاق به، يتبع نظام نور التعليمي، نعرضه عليكم مع العديد من التفاصيل، فقد تم الإعلان في 10 أغسطس، انطلاق برنامج التطوير النوعي للطالب والمعلم”خبرات”، نظرا لإعمال الصيانة المبكرة لنظام نور في الوقت الحالي، ويستفيد من برنامج خبرات كل من يستهدف الارتقاء بالمستوى اللغوي والعلمي والثقافي من كل من الطالب والمعلم.

برنامج التطوير النوعي خبرات 1440

برنامج خبرات، برنامج يهدف لتطوير مهارات الطالب والمعلم يتم الالتحاق به عن طريق التسجيل بالبرنامج واتباع الخطوات المطلوبة، من التسجيل في برنامج”عين” لخدمات الطالب، وقد سبق وأنزلنا الفيديو الخاص بخدمات البوابة، ويبدأ التسجيل ببرنامج خبرات ابتداء من يوم 10 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، لمدة 26 يوم،عن طريق الدخول من حسابك الشخصي بنظام نور على بوابة “عين”.

برنامج التطوير النوعي "خبرات"
برنامج التطوير النوعي خبرات khebrat

 

كيفية وشروط التسجيل في برنامج “خبرات”

  1. الدخول على الحساب الشخصي للطالب في نظام نور، بالرقم الشخصي ورقم القيد وكلمة السر.
  2. إرسال صورة معتمدة للطالب
  3. صورة بيانات الأداء الوظيفي لآخر عامين بالمدرسة، بشرط أن تكون مختومة من جهة العمل، وذلك للمعلمين، على أن يكون المؤهل الجامعي لهم هو البكالوريوس.
  4. تكون جميع الوثائق عالية الوضوح، ولا يجوز إخباء أي جزء منها.
  5. التسجيل في بوابة عين للتسجيل، كما يمكنكم الدخول على موقع بوابة عين لخدمات الطالب.
  6. يمكن إضافة المرافقين عن طريق إدخال رقم السجل المدني للمرافق وتاريخ ميلاده ثم الضغط على مفتاح الدخول Entry ليستدعي بقية البيانات.
  7. ويتم التأكد من بيانات الطالب ومرافقيه عن طريق المركز الوطني للمعلومات، بينما يتأكد من البيانات الوظيفية من خلال موقع نظام نور، والذي فيه جميع بيانات الطالب.

تنتهي أعمال الصيانة لنظام نور استعداداً للعام الجديد، مساء يوم السبت ،ليبدأ التسجيل ببرنامج خبرات فوراً في تمام الساعة 12:00 إن شاء الله، ويستمر حتى الساعة 11:59من مساء يوم الثلاثاء 4 /9 /2018،من خلال بوابة عين لخدمات المعلم،التي ترتبط بنظام نور في البيانات الوظيفية، وتسجيل الدخول.

وبهذا يتطلع الطالب السعودي انتهاء فترة صيانة نظام ور التعليمي ليعاود التعامل عليه، كما تعود الدخول عليه من قبل، ويتابع التعرف على كيفية التعامل مع نظام”خبرات”، والذي من المفترض به الاستمرار لمدة 26 يوم.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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