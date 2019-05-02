“برقم الإقامة ورقم الحدود”استعلام عن وافد هارب سائق خاص “بوابة أبشر”-الغرامات المالية على المخالفين لنظام الإقامة

نستعرض معكم زوار موقعنا الكرام اليوم كيفية الاستعلام عن وافد هارب سائق خاص وكذلك الاستعلام عن وافد نقل كفاله من خلال وزارة الداخلية السعودية والتي تتيح بشكل مستمر الكثير من الخدمات الالكترونية لمواطنيها وكذلك المقيمين بالمملكة العربية السعودية، لتسهيل الأمور عليهم دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب المختصة .

طريقة الاستعلام عن وافد هارب سائق خاص

نقدم لكم عدة خطوات للتمكن من الاستعلام عن وافد هارب وايضا الاستعلام عن بلاغ هروب و استعلام عن تأشيرة زيارة عائلية برقم الإقامةفقط من خلال الشبكة العنكبوتية يجب اولا الدخول عبر بوابة أبشر سيتم تحويلك مباشرة للصفحة الرئيسية وستظهر جميع المعلومات المطلوبة عن الوافد امامك كالتالي:

رقم الوافد

اسم الوافد رباعيًا

تقييم المنشأة التي يعمل بها الوافد ، وذلك حسب حالتها في وزارة العمل السعودية.

حالة الوافد ، من حيثما إذا كان مازال في العمل أم تم الاستغناء عنه.

تراخيص المنشأة، أي إذا كانت التراخيص الخاصة بالمنشأة مازالت سارية، أم تحتاج إلى تجديد.

طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب

وإلى جانب ما سبق اتاحت وزارة الداخلية السعودية إلكترونياً لكل وافد بالمملكة خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب وكذلك التغيب عن العمل ، معرفة والاستفسار عن الإقامة الخاصة به في حال بها بلاغات ام لا فقط باتباع الخطوات الآتية :

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية، واختيار خدمة الاستعلام عن وافد هارب .

بعد الدخول على الرابط المطلوب، يتم وضع رقم الإقامة، ثم الضغط على زر البحث لتظهر حالة الوافد. وتنتهي عملية الاستعلام عن وافد