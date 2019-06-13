“مبروك للمقبوليين “تم اليوم الإعلان عن المقبوليين مبدئياً وعددهم 10326 بمسابقة وزارة التعليم السعودية من خلال رابط جدارة للتوظيف

متابعينا الأحباء بالمملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال موقعنا الرائد نجوم مصرية، للحديث عن إعلان الأسماء المقبوليين في مسابقة وزارة التربية والتعليم السعودية، التي يذداد البحث عليها اليوم ونحن يسعدنا أن نيسر على متابعينا الكرام داخل المملكة، للتعرف على أسماء المقبوليين بالمسابقة ونتمني أن نوفق في ذالك.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية السيد /مبارك العصيمي أن اليوم الخميس الموافق 10 من شوال، سيتم الإعلان عن نتيجة المقبولين بمسابقة وزارة التعليم لتعيين 10456 معلم ومعلمة، في عدت تخصصات مختلفة حسب ما جاء بالإعلان السابق ، منهم 4953 وظيفة للرجال ،و5503 وظيفة للفتيات.

التوزيع التفصيلي للتعيين حسب القطاعات

يمكنك التعرف على التوزيع التفصيلي للوظائف من خلال هذا الرابط من هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير 10456 وظيفة منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظيفة للفتيات، سيتم التقديم عليها من خلال رابط وزارة الخدمة المدنية الإليكتروني، لحاملي البكالوريوس من المجتازيين لإختبار كفايات العام والتخصص، وأكد المتحدث الرسمي السيد مبارك العصيمي، على ضرورة مناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمتقدميين للمسابقة.

المؤهلات والتخصصات المطلوبة لوظائف وزارة التربية والتعليم السعودية

بمكنك التعرف على المؤهلات والتخصصات المطلوبة والدرجات التعليمية لكل مرحلة تعليمية من خلال الروابط التالية.

دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية للذكور من هنا

دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية للإناث من هنا

موعد الإعلان عن المترشحين في مسابقة وزارة التعليم السعودية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودي أنه سيتم الإعلان اليوم الخميس 10 من شوال الموافق 13/6/2019، عن أسماء المقبوليين في مسابقة وزارة التعليم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ،وكذلك من خلال رابط وزارة الخدمة المدنية الإليكتروني

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع نجوم مصرية التوفيق لجميع المتقدميين لشغل الوظائف من الرجال والفتيات

تحديث:أعلن المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية والتعليم السعودية/مبارك العصيمي، أن الوزارة دعت 10326 مترشح مبدئياً لمطابقة بياناتهم، يوم الأحد الموافق 3/10/1440 هجري حتي يوم 16/10/1440، خلال أوقات العمل الرسمية.

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