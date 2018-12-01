دخول نظام نور : الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم يعتمده أحمد العيسى وزير التعليم .. وكالات مستحدثة وتكليفات جديدة

اعتمد منذ قليل الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم وكذلك التكليفات الجديدة، وسيتم العمل بالهيكل التنظيمي المستحدث من تاريخ صدوره، وشمل الهيكل التنظيمي الجديد تغيرات كبيرة، تشمل دمج وإلغاء وإحداث العديد من الوكالات، ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى تحقيق تكامل في عمل وزارة التعليم، وكذلك يهدف لسهولة أداء المهام الموكل بتنفيذها الوزارة وفق الاختصاصات المنوط به المسئولين، وذلك حتى تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبناء على ما سبق فقد أصدر وزير التعليم قرارات تكليف الوكلاء وفق الهيكل التنظيمي الجديد.

ومن أهم ملام الهيكل التنظيمي الجديد هو ضم وكالتَي التعليم للبنين والبنات في وكالة واحدة، وقد تم إطلاقها تحت مسمى وكالة الأداء التعليمي، كما تم تغير وكالة الشؤون التعليمية المختصة بالجامعات، تم تغيرها إلى وكالة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم أيضا استحداث وكالة التعليم الموازي والتي تختص بالموهوبين من الطلاب والطالبات، وكما تختص وكالة التعليم الموازي أيضا بالتربية الخاصة وكذلك المبادرات النوعية والتعليم المستمر إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج، كما أُنشئت وكالة جديدة تحت مسى وكالة الموارد البشرية، وأيضا وكالة الشؤون الإدارية المالية،وبعد التعديد الجديد للهيكل التنظيمي لوزارة التعليم أصبح عدد الوكالات التي تضمنها الهيكل التنظيمي 10 وكالات تتبعها وكالتان مساعدتان و54 إدارة عامة.

الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم وفق الهيكل التنظيمي الجديد

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الهيكل التنظيمي شمل أيضاً إعادة تسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم وهي كالتالي:

الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية

الإدارة العامة للإعلام والاتصال

الإدارة العامة للمراجعة الداخلية

الإدارة العامة للشؤون القانونية

الإدارة العامة للمتابعة

مركز الوعي الفكري

إدارة التواصل

أمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي

مكتب تحقيق الرؤية.

الإدارات العامة المرتبطة بنائب وزير التعليم وفق الهيكل التنظيمي الجديد

كلاء الوزارة كافة

مديرو التعليم في المناطق والمحافظات

أمانة إدارات التعليم

المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي

المكتبة الرقمية

الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.

الإدارات المرتبطة بمساعد وزير التعليم

وشمل الهيكل التنظيمي استحداث منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة، وترتبط به الوكالات والإدارات التالية:

وكالة الموارد البشرية

وكالة الشؤون الإدارية والمالية

وكالة المشاريع والصيانة

إدارة مراقبة جودة الخدمات

الإدارة العامة للأمن والسلامة

مركز الاتصالات الإدارية.

وكلاء وزارة التعليم السعودية المكلفين

وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم السعودية، فقد أصدر وزير التعليم عدداً من القرارات بتكليف وكلاء الوزارة وهم على النحو التالي:

1- الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد وكيلاً للتعليم الموازي.

2- الدكتور حمد بن ناصر المحرج وكيلاً للتعليم العالي والبحث العلمي.

3- الدكتور عيد بن محيا الحيسوني وكيلاً للأداء التعليمي

4- الدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيلاً للتخطيط والتطوير.

5- الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيلاً للتعليم الأهلي.

6- الدكتور جاسر بن سليمان الحربش وكيلاً للابتعاث.

7- الدكتور نامي بن مفرج وكيلاً للشؤون المدرسية.

8- المهندس عبد الرحمن بن صالح الشايع وكيلاً للمشاريع والصيانة.

9- الأستاذ بدر بن محمد البريدي وكيلاً للموارد البشرية.

10- الأستاذ سعيد بن محمد الفروان وكيلاً للشؤون الإدارية والمالية.

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة