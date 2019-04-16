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رابط النتائج برقم الهويه الوطنية ورمز التحقق فقط .. ien.edu.sa عبر رابط نظام نور 1440

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية فقط  يمكن لأبنائنا وبناتنا الاستعلام عن نتائج الامتحانات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك من خلال رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية لولي أمر الطالب، وذلك فقد بدا التسجيل الإلكتروني على رابط نظام نور، وذلك حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم دون عناء الذهاب للمدرسة، فقد بدأ التسجيل الإلكتروني لدخول الطلاب للمدارس بالمملكة، وبدأ أولياء الأمور بالبحث على الموقع الإلكتروني لنظام نور الذي قامت المملكة باستحداثه لتسجيل بياناتهم وبيانات الطلاب.

عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني في أن المستخدمين من الطلاب والطالبات حينما يبحثون عن نتائجهم ويحاولون تسجيل الدخول إلي النظام المركزي من خلال بياناتهم التي يمتلكونها والتي توزعها عليهم إدارة المدارس التي يدرسون بها، يحاولون تستخدمها تسجيل الدخول إلا أنهم يواجهون مشكلة في عدم تمكنهم من القيام بذلك.

رابط النتائج برقم الهويه الوطنية ورمز التحقق فقط .. ien.edu.sa عبر رابط نظام نور 1440
نتائج طلاب المتوسطة يالسجل المدنى فقط

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

نظام نور لنتائج الطلاب الابتدائي

  • ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكنك إدخال بيانات الطالب أو الطالبة في أي وقت، فالأمر ليس بهذه العشوائية بل هناك طريقة متبعة توفرها وزارة التربية والتعليم بالمملكة للجميع، وذلك لتفادي أي أخطاء أو مشكلات عند القيام بالتسجيل.
رابط نتائج الطلاب برقم الهوية فقط
رابط نتائج الطلاب برقم الهوية فقط

نتائج الطلاب برقم الهوية 1439 رابط مباشر

 رابط الاستعلام عن النتائج.

ومن شروط التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، أن يكونوا قد أكملوا ست سنوات، أو أقل بتسعين يوماً حتى تاريخ الميلاد 1434/3/25 هـ، الموافق 2013/2/6م، وكشفت الوزارة، أنه يجب عند الانتهاء من تسجيل ابنك طباعة استمارة الفحص الخاصة بالطفل من نظام نور، وأخذ الطفل إلى أقرب مركز صحي حكومي، وإحضار ملف شامل، يتم شراؤه من المكتبة، تسجل فيه بيانات الطفل مع صورتين شخصيتين، وصور من شهادة التطعيم، وهوية الأب، وإثبات السكن، وملف ورقي.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط 

رابط النتائج برقم الهويه الوطنية ورمز التحقق فقط .. ien.edu.sa عبر رابط نظام نور 1440
نظام نور لنتائج الابتدائي

بعد تسجيل ولي الأمر في نظام نور يتم الضغط على أيقونة ”التالي” أسفل اسم المستخدم، بعد إتمام عملية تسجيل ولي الأمر في نظام نور يقوم بإدخال بيانات الطالب والتي تتضمن حقوقًا أساسية، من بينها الاسم وتاريخ الميلاد والنوع واسم المدرسة المطلوب التسجيل فيها، ويتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، باستخدام نفس “اسم المستخدم وكلمة السر” المستخدمة للدخول إلى النظام في الأعوام السابقة أي أن من يمتلك كلمة مرور واسم مستخدم على نظام نور لا يحتاج إلى تسجيل جديد عبر البوابة الإلكترونية.

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الابتدائي والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

يتم التصحيح لامتحانات جميع الطلاب فور الانتهاء من أداء امتحاناتهم، وذلك في كنترول التصحيح المختص لكل مرحلة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على قدم وساق، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب الذي ينتظر ظهور نتائجه عن كثب.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
  • سؤال مهم للغاية ولا يطرحه إلا المستخدمين الأذكياء الذين يعرفون الكثير عن البرنامج المركزي نور ويحاولون فهم كل شئ يدور حول النظام, ولأن الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني ليست تلك الطريقة المعتمدة في النتائج مما يجعل بعض المستخدمين يستغربون الأمر ويدفعهم إلى طرح هذا التساؤل علينا.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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