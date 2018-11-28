المنطقة الشرقية في السعودية هي أكثر منطقة يوجد بها النفط في العالم

المنطقة الشرقية،هي مركز المملكة للصناعات النفطية،واجمل المنتزهات والشواطئ علي ضفاف الخليج، هي إحدى أكبر مناطق السعودية مساحة، وأكثر منطقة يوجد بها النفط في العالم،وتقع على ساحل الخليج العربي.

ومدن المنطقة الشرقية

الدمام،الخبر،الظهران،الجبيل،الخفجي،القطيف،رأس تنورة،النعيرية، بقيق،حفر الباطن،الهفوف،الأحساء.

ويعود تاريخ الاسطينان للمنطقة الشرقية إلى ما قبل ٥٠٠٠الف عام، وتتميز هذه المنطقة بموقعها الذي يمتد ٧٠٠ كيلو متر على ساحل الخليج العربي،وذالك أدى الى جذب أنظار الكثير،ولكونها حلقة اتصال مابين العالم الخارجي.

والمدفن الموجود في المنطقة تعطي دليلا واضحا على أن عملية الاسطيتان البشري هذه وباضافة لعمليات التُجارية، كانت سائده منذ الف السنين.

المنطقة الشرقية،تأثرت بطريقة كبيرة بثقافات العبيد، وسكان ما بين النهرين، وحضارة وحوض نهر السند،والإغريق والفرس.

وفي التاريخ الحديث تأثرت بثقافات العثمانيين، والاهتمام البرتغالين بهذه المنطقة، اهتمو ببناء قلاعهم في تاروت، دلالة على اهتمامهم بهذه الجزئية من العالم، ومع أن قصر بقائهم في المنطقة لم قامو بتركيز أنفسهم مقارنه بالآخرين.

وقد حافظت المَوجات الثقافية على تواجدها على الأحجار نصف الكريمة، والذهب، و التماثيل، و الهياكل الحجرية.

وأتى العثمانيين إلى المنطقة عام ٩٦٠ هجريا،وبعد ذالك عادت تحت سيطرة بني خالد لفترة،ثم عادات تحت سيطرة العثمانية مرة أخرى،حتى قيام الدولة السعودية الأولى في اوائل القرن الثالت عشر الهجري،واستمر ذالك لربع قرن،وعاشت المنطقة بالأمن والاستقرار، وبعد ذالك واجهت الدولة العثمانية حملة عسكرية من وإليها على مصر في حكم”محمد علي باشا” وتم احتلالهم لإحساء عام ١٢٣٣ هجرية.

وقد مرت المنطقة بفترات متفاوته من الاستقرار،وعد الى دخلها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، في منتصف ليلة الاثنين ٢٥جماد الأول١٣٣١هجرية،وفي اليوم التالي استلم متصرف الأحساء العثماني وجنود حاميته واعطاهم الملك عبد العزيز الأمان وأمر بترحيلهم عن طريق العقير،ثم ارسل الملك عبد العزيز حملة الى القطيف فقامت باستردادها حيث عادت جميع المنطقة تحت الحكم السعودي وانضمت للمناطق الأخرى من المملكة

واكتشف النفط في هذه المنطقة الشرقيه في عام ،٩٢٥ وتتميز المنطقة بخصائص واهمه، عمليات التنقيب على البترول والغاز الطبيعي.

ومقر الإمارة:في الدمام

وعدد محافظتها:١١ محافظة

وأمير المناطق :الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

والنائب:الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

Source: ويكيبيديا،المنطقة الشرقية،غرفة الشرقية