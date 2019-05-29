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رابط التقديم على المساعده المقطوعه 1439 اعرف إيداع الدفعة الجديدة

كتب أحمد ساميفي آخر تحديث
رابط التقديم على المساعده المقطوعه 1439 اعرف إيداع الدفعة الجديدة
رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1439

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1439 ،من خلال هذه المقال سوف نوفر لكم معلومات عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والمعاشات التي سوف تقدم الشهر الجاري ، وحيث ان المساعدة المقطوعة عبارة عن منظومه قامة بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ عام 1380 هـ بالمملكة العربية السعودية تهدف الي رعاية الاسر والمجتمع وتحسين مستوي المعيشة للافراد، قد قام وزير التنمية الاجتماعية بالعمل علي ادخال بعض الاشياء المعيشية الي معاشات الضمان الاجتماعي مثل (مبالغ من اجل الغذاء – بدل غلاء -جزء من مبالغ تسديد فواتير الكهرباء)

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1439
رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1439

♥ العلو ورفع مستوي الخدمات المقدمة

♥ تكوين بيئه للعمل مثيرة وآمنة علي الافراد

♥ توفير فرص  عمل لمن يستحق من المواطنين تليق به

♥ اتاحة فرصة العمل التطوعي

♥ العمل علي زيادة القطاع واعادة توجيهه للعمل داخل مجالات التنمية

♥ اقامة قدرات الجهات العاملة داخل القطاع

♥ انشاء منظومه كامة متكاملة للحفاظ علي الاسرة وحمايتها

♥ زيادة جودة البرامج المقدمة وكفاءتها

♥ تلبية احتياجات السوق وزيادة كفاءة المستوي المهاري للسعوديين

 العمل علي  توجيه الجهود لتأمين السكن المناسب لمستفيدي الضمان الاجتماعي

♥ العمل علي تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين

المساعدة المقطوعة
المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداع المساعدات المقطوعة مع بداية السنة الجديدة لشهر يناير الجاري، ويتم الاستعلام عن طريق الرابط الموضح للجميع أعلى المقالة.

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عن الكاتب

أحمد سامي

أحمد سامي إبراهيم كاتب صحفي في موقع نجوم مصرية خريج كلية الحاسبات والمعلومات قسم نظم المعلومات أجيد لغات البرمجة وتحديداً لغة السي شارب، كما أتميز في القراءة المختلفة للشعراء القدامى في مصر.

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