رابط التقديم على المساعده المقطوعه 1439 اعرف إيداع الدفعة الجديدة

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1439 ،من خلال هذه المقال سوف نوفر لكم معلومات عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والمعاشات التي سوف تقدم الشهر الجاري ، وحيث ان المساعدة المقطوعة عبارة عن منظومه قامة بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ عام 1380 هـ بالمملكة العربية السعودية تهدف الي رعاية الاسر والمجتمع وتحسين مستوي المعيشة للافراد، قد قام وزير التنمية الاجتماعية بالعمل علي ادخال بعض الاشياء المعيشية الي معاشات الضمان الاجتماعي مثل (مبالغ من اجل الغذاء – بدل غلاء -جزء من مبالغ تسديد فواتير الكهرباء)

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1439

◊ رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي1439، تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي صرف مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي بصورة مستمرة للمواطنين مع العلم ان المساعدة المقطوعة ليس لها وقت محدد تقدم فيه فهمي تصرف للمسجلين ببرنامج الضمان الاجتماعي فور الموافقة علي الطلب بينا لمن يتقدم بالطلب لاول مرة بعد سنة او تحديدا 12 شهر وقد تمتد الي سنتان 24 شهر او ثلاث سنوات 36 شهر.

وفقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف ما يقرب من 1.9مليار سعودي لمن يستحق من اصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وذلك فقط في شهر رجب الماضي وكان هذا المبلغ لعدد من المستحقين بلغ ما يقرب من 920.809 فرد مسجلين ضمن معاشات الضمان الاجتماعي ولشهر شعبان صرف مبلغ وقدره 1.9 مليار ريال سعودي كبدل نقدي وكان عدد المستفيدين 927.424 فرد وصد صرح وكيل وزارة الضمان الاجتماعي الدكتور ابراهيم بن محمد الشافعي انه تم صرف حوالي 502.683.359 ريال سعودي وايداعيهما في حساب المستفيدين والمستحقين لهذه الخدمة التي تسعي لتحسين ظروف معيشتهم والذين قد بلغ عددهم مايقرب من 37.991 حيث تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي ايداع هذه المبالغ في حسابات المواطنين المستفيدين من خدة الضمان الاجتماعي والمستحقين لها من اصحاب الدخل المحدود وللاسفسار ومعرفة المستفيدين والمقدم لهم المساعدة المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي من خلال الرابط التالي الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق

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معاشات شهر ذو القعدة 1934هـــ

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1439،اودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ شملت بدل غلاء للمعيشة وجز من فواتير تسديد الكهرباء ومبالغ نقديه للافراد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي للاستعلا من خلال رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1439 والمستحقين لهذه الخدمة من محدودي الدخل خلال هذا الشهر الجاري ذو القعدة 1439 هــ مبالغا لهم لتسهيل معيشتهم وتحسينها مبلغ وقدره 1922499639 ريالاً سعوديا يتقسم الي

معاشات ضمانية لمستفيدي الضمان1.323.890.427 ريالاًسعوديا

مساعدات نقدية لأجل الغذاء184.239.552 ريالاً سعوديا

مبلغ خاص بسداد جزء من فواتير الكهرباء قد بلغ 97.180.500 ريال سعودي

بديل غلاء المعيشة 317.189.500 ريالاً سعوديا

الشروط الواجب توافرها للحصول علي المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل

ان يكون عمر صاحب الطلب لا يقل عن 35 سنه مركز الاقامة الخاص بصاحب الطلب يجب ان يكون في نطاق الخدمة المكتبية ان يقدم سجل العائلة او بطاقة احوال المتقدم الدخل الشهري الخاص بيجب ان يتناسب مع شروط الحصول علي المساعدة المقطوعه ان يكون معه دليل عن دخله الشهري او راتبه رقم حساب الآيبان الخاص به ويشترط ان يكون مصدق عليه من قبل البنك.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1439 ، تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الي تحقيق اهداف معينه قد رسمتها منذ نشأتها ومنها :

♥ تنظيم السايسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية ورسمها والتخطيط لها داخل المملكة العربية السعودية داخل اطار يحفظ القيم والمبادئ

♥ العمل علي التخطيط الجيد للمشروعات وتنفيذها

♥ الارشاد والتوجيه لعملية التطور الاجتماعي وذالك من خلال عملية متزنه تزيد من وعي المواطنين ورفع مستوي معيشتهم وتفير لهم الخدمات الكافية