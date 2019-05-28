المقطوعة، فئة كثيرة من المواطنين السعوديين يراقبون إعانة شهر رمضان الجاري والمساعدة المقطوعة. من اجل ذلك قمنا بتوفير العديد والكثير من المعلومات التي يمكنها مساعدتكم في الوصول والاستعلام عن المقطوعة خلال شهر رمضان وكيفية الحصول عليها بطريقة سهلة وجيدة. وذلك نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات و الطاقة، والتي اتبعها ارتفاعات في السلع الاستهلاكية خاصة السلع الأغذية داخل المملكة، وكنتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أيضا لما له من أثر سلبي على التكلفة المعيشية للمواطن السعودي. من اجل هذه الأمور تم تصميم برنامج المقطوعة حتي يعمل علي تخيف الأعباء عن السعوديين في الوقت الحالي وعلي مدار السنوات القادمة حتي يتم الانتهاء من المشروعات المقامة حاليا والتي تعمل علي تطوير كامل وشامل لكل مرافق المملكة خلال العوام القادمة.

المقطوعة

المقطوعة صممت تحت رعاية وزارة الضمان الاجتماعي بتكلفة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ويتم صرفها للمستحقين وفق شروط ومعايير محددة جدا. هذه المعايير هي المعايير الأساسية لاختيار المواطنين ولصرف دفعات الضمان الاجتماعي والمقطوعة و هذه المعايير هي.

تصرف المقطوعة للمواطنين السعوديين غير المشمولين في معاشات الضمان الاجتماعي.

أن لا يقل سن المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة عن عمر 35 عاما بالنسبة للزوج والزوجة.

يجب عدم امتلاك أي سجلات تجارية أو مزرعة خاصة للمتقدم.

الأسر محدودي الدخل هي الأولي بالرعاية والحصول علي الدعم.

تصرف المساعدات المقطوعة فترات محددة لسنة ويمكن صرفها لفترات متتالية.

تم صرف المساعدة المقطوعة لعدد يقارب 30 ألف مواطن سعودي مستفيد، وهناك الكثير علي قوائم الانتظار.

يتم صرف المقطوعة لأسر السجناء ولمن غاب عنها زوجها لفترة كبيرة.

تصرف المساعدة المقطوعة لمن أصيبوا بعجز مؤقت أو دائم.

تصرف للأرامل والمطلقات والأيتام.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية، الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة ميعاد صرف المقطوعة والدفعات البنكية لشهر رمضان الحالي وللشهور القادمة من اجل ذلك. يمكنكم بالدخول علي رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية. وإدخال رقم الهوية ورمز التحقق والضغط علي عرض البيانات والتأكد من الحسابات البنكية. أو الاتصال بالخط العاجل 19911 لمعرفة حالة الاستحقاق وحالة صرف الدفعات وحالات الأهلية وحالات عدم الأهلية. كما يمكنكم الدخول علي توتير وكتابة الاستفسار الخاص بكم أو المشكلة الخاصة بكم. ومتابعة الأخبار الدورية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل معرفة مواعيد صرف الدفعات وحالا الاستحقاق من غيرها.

عمل اعتراض وشكوي وطلب استعجال

الاتصال علي الخط العاجل 19911 والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة حالة الطلب برقم لهوية وتقديم طلب استعجال في نفس الوقت. الدخول علي صفحة المقطوعة الموجودة علي موقع التواصل الاجتماعي توتير وتقديم شكوي برقم الطلب ورقم السجل. إرسال خطاب عاجل (مظلمة) إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفية أفاده بالحالة الاجتماعية وجميع البيانات. متابعة الحساب البنكي بشكل مستمر وتحديث البيانات بين الحين والأخر. التأكد من البيانات المسجلة بطريقة صحيحة في موقع وزراه العمل والتنمية الاجتماعية قسم المساعدات المقطوعة. تحميل تطبيق المقطوعة علي الجوال للتأكد من مواعيد صرف الدفعات المالية. مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها علي المستفيدين قبل التقديم.

مقطوعة شهر شوال، اكد وكيل الضمان الاجتماعي. أنة سوف يتم صرف مقطوعة شهر شوال بإجمالي مبالغ مصروفة وصلت الي 2,013,376,468 ريالاً، وتشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,383,877,816ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,408,784ريالاً، بينما تم صرف 101,489,868 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336,600,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر. بدء من اليوم.

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