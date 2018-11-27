رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل شهر ربيع الأول 1440هـ

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتقديم المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل ، من خلال الضمان الاجتماعي، بعد قيامه بعمل دراسة حالة للمتقدمين، وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً للمساعدات المقطوعة، وذلك من خلال معرفة ظروفهم الاقتصادية والمعيشية، وتقديم الإعانات العاجلة للأسر الأكثر احتياجاً، لتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بنشر رابط وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ، وقيمة هذه المساعدات وعدد المستفيدين.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل

خصصت وزارة العمل السعودية، رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وذلك للتسهيل على المواطنين، وتجنيبهم معاناة الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل أو الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وساعد التسجيل الإلكتروني على توفير الوقت والجهد، وتسريع تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين، يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة بكل سهولة ويسر وموضوعية، ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من رابط وزارة العمل للمساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل

لا يقل عمر المتقدمين للمساعدات المقطوعة عن 35 عاماً. لا يوجد سجلات تجارية لدى المتقدمين للمساعدات المقطوعة. يتم تقديم المساعدات المقطوعة للأسر الأكثر احتياجاً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. للحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى، يجب أن يمر سنة من تاريخ الحصول عليها. تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بوضع قيمة المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين مباشرة. ألا يكون راتب المتقدم للمساعدة المقطوعة أكبر من الحد المانع للصرف.

المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل شهر ربيع الأول 1440هـ وعدد المستفيدين

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، من خلال وكيل الضمان الاجتماعي، أنه تم إيداع قيمة المساعدة المقطوعة لمحدودي الدخل المخصصة لشهر ربيع الأول 1440هـ، في حسابات المستفيدين البنكية مباشرة، وأن هذه الحالات تمثل جزء من مجموع الحالات التي تستحق المساعدة المقطوعة وموجودين على قوائم الانتظار، وأن هذه الحالات تم اختيارها بعد قيام الضمان الاجتماعي بعمل دراسة حالة للمواطنين المتقدمين وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً ووضعهم على أولويات قوائم الانتظار، وصرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل الضمان الاجتماعي، أن إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها للمساعدات المقطوعة بلغ 199،992،451ريال، وعدد المستفيدين بلغ 15.415مواطن.