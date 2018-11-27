رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الهدف من المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي هو تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، للأسر السعودية محدودة الدخل، وطالبت المواطنين الذين يرغبون في الحصول على المساعدة المقطوعة التسجيل من خلال الضمان الاجتماعي، الذي يقوم بعمل دراسة حالة لكل المتقدمين، ويحدد الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجلة وسريعة، من خلال قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها بكل سهوله، دون أي تحيز وبموضوعية تامة، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بتوضيح قواعد وشروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ورابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ وشروط الاستحقاق

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بوضع عدة شروط للحصول على المساعدات المقطوعة، من خلال الضمان الاجتماعي السعودي، الذي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بالمتقدمين للحصول على المقطوعة، ومن هذه الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً، وتمنح المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم لها، ويمكن الحصول عليها مرة آخري بشرط مرور عام من تاريخ الحصول عليها آخر مرة، وأن الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال، وتحدد قيمة المساعدات المقطوعة حسب عدد الأسرة، ودخل الأسرة الشهري، وألا يتخطى راتب المتقدم الحد المانع للصرف، ويمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي.

المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي شهر ربيع الأول 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها قامت بإيداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في حسابات المواطنين البنكية مباشرة، وقالت وكيل وزارة العمل الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن هذه الحالات تمثل جزء من مجموع الحالات الموجودة على قوائم انتظار المساعدة المقطوعة، وأن هذه الحالات تم اختيارها وفق قواعد وشروط الضمان الاجتماعي، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها 199،992،451 ريال، وعدد المستفيدين منها 15.415مواطن.