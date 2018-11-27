رابط المساعدة المقطوعة للدخول المنخفضة شهر ربيع الأول 1440هـ برقم الهوية

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم المساعدة المقطوعة للدخول المنخفضة للمواطنين السعوديين، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والمطلقات، والأرامل، والعجزة، وتقوم بعمل دراسة حالة لكل المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجلة، وذلك لرفع المستوى المعيشي لهم ولأسرهم، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بعرض رابط وشروط وقواعد الحصول على المساعدة المقطوعة للدخول المنخفضة عن شهر ربيع الأول 1440هـ.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للدخول المنخفضة شهر ربيع الأول 1440هـ

قامت وزارة العمل السعودية، بتخصيص رابط للاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك توفيراً لوقت وجهد المستفيدين، وتجنيبهم عناء الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، للتسجيل أو الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وساعد التسجيل الإلكتروني في سرعة تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال تكوين قاعدة بيانات لكل مواطن من المتقدمين، يمكن الرجوع إليها في أي وقت، ويتميز التسجيل الإلكتروني أيضاً بالشفافية والمصداقية والموضوعية، ولا تتدخل فيه الأهواء الشخصية أو المحسوبية أو الواسطة، ومن خلاله يتم تحديد الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجله بكل دقة، ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للدخول المنخفضة من هنا.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة للدخول المنخفضة شهر ربيع الأول 1440هـ

أن يكون عمر المتقدم للمساعدة المقطوعة 35 سنة. لا يكون لدى المتقدم للمساعدة المقطوعة سجلات تجارية. تقدم المساعدة المقطوعة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر الأكثر احتياجاً. يستطيع المستفيدين من المساعدات المقطوعة، الحصول عليها مرة أخرى، بعد مرور عام من تاريخ الحصول عليها. يتم وضع قيمة المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرة. ألا يكون دخل المواطنين المتقدمين للمساعدة المقطوعة أكبر من الحد المانع للصرف.

المساعدة المقطوعة للدخول المنخفضة عن شهر ربيع الأول 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أنه تم إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين من هذه المساعدات مباشرة، وأن هذه الأعداد تمثل مجموعة من الحالات الموجودة على قوائم انتظار المساعدة المقطوعة، وتم اختيارهم وفق شروط الضمان الاجتماعي، وقال الدكتور إبراهيم عبد الشافي وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغ 199،992،451 ريال سعودي، وبلغ مجموع المستفيدين 15.415 مواطن.