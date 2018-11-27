رابط المساعدة المقطوعة للدخول المتوسطة بالسجل المدني عن شهر ربيع الأول 1440هـ

صرحت وزارة العمل السعودية أن المساعدة المقطوعة للدخول المتوسطة والمنخفضة، لها شروط معينة للحصول عليها، وتصرف المساعدة المقطوعة من خلال الضمان الاجتماعي، بعد القيام بعمل دراسة حالة للمتقدمين للحصول عليها، وأن قيمة المساعدات المقطوعة للأسر التي يبلغ عدد أفرادها خمسة أفراد تبلغ 16 ألف ريال، وتمنح حسب أولوية التقديم إليها، ويستطيع المتقدمين للمساعدات المقطوعة الحصول عليها مرة أخرى بشرط مرور عام من تاريخ الحصول عليها آخر مره، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بشرح شروط الحصول على المساعدات المقطوعة، ورابط الاستعلام عن المستفيدين من مقطوعة شهر ربيع الأول 1440هـ.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للدخول المتوسطة وشروط الحصول عليها

من شروط الحصول على المساعدة المقطوعة للدخول المتوسطة، هو مرور سنه من تاريخ الحصول عليها آخر مره، ولا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً، سواء كان المتقدم متزوجاً أو أعزباً، والحد الأقصى لهذه المساعدات 30 ألف ريال سعودي، وتصرف للأسر الأكثر احتياجاً، وتصرف حسب أعداد الأسرة، ودخل الأسرة الشهري، وللحصول عليها يجب ألا يتخطى راتب المتقدم للمساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

المساعدة المقطوعة للدخول المتوسطة شهر ربيع الأول 1440هـ

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها قامت بإيداع قيمة المساعدة المقطوعة للدخول المتوسطة عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في الحسابات البنكية للمستفيدين منها مباشرة، وأن هذه الحالات تمثل مجموعة من أعداد الحالات الموجودة على قوائم الانتظار للمساعدات المقطوعة، وتم اختيارهم وفق شروط الضمان الاجتماعي، وبلغ إجمالي هذه المبالغ 199،992،451 ريال سعودي، وبلغ عدد المستفيدين 15.415 مواطن.