رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للدخل المنخفض شهر ربيع الأول 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن أسماء المواطنين السعوديين المستفيدين من المساعدة المقطوعة للدخل المنخفض 1440هـ، وذلك وفق للشروط التي قامت الوزارة بوضعها، والتي من أهمها أن المساعدة المقطوعة تمنح للأسر السعودية محدودة الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، الذي يقوم بعمل دراسة حالة لكل المواطنين المتقدمين للمساعدات المقطوعة، ويتم اختيار الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بتوضيح شروط الحصول على المساعدة المقطوعة للدخل المنخفض، وكذلك رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة للدخل المنخفض شهر ربيع الأول 1440هـ

يتم منح المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل، والمواطنين اللذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي. تصرف المساعدة المقطوعة للدخل المنخفض حسب أولوية التقديم لها. المساعدات المقطوعة يحصل عليها المواطنين مرة واحدة خلال العام، ويمكن الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى بعد مرور عام من تاريخ الحصول عليها أول مرة. يجب ألا يتخطى راتب المتقدم للمساعدات المقطوعة عن الحد المانع للصرف. لا يقل سن المتقدم للمساعدة المقطوعة عن 35 عاماً سواء كان رجل أو امرأة متزوجاً أو أعزباً.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة للدخل المنخفض

قامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، بتحديد رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك لراحة المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة، وتوفير لوقت وجهد المواطنين في الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي السعودي، وحتى يكون هناك شفافية وموضوعية في الحصول على المساعدات، وكذلك تكوين قاعدة بيانات لكل مواطن من المتقدمين يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وهذه القاعدة تسهل عملية الاختيار للحالات الأكثر احتياجاً، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

قيمة المساعدة المقطوعة للدخل المنخفض وعدد المستفيدين منها عن شهر ربيع الأول 1440هـ

قال الدكتور إبراهيم عبد الشافي وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بإيداع المساعدات المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين منها، وقال أن إجمالي قيمة هذه المساعدات بلغت 199،992،451 ريال سعودي، وإجمالي عدد الحالات المستفيدة من هذه المساعدات بلغ 15.415 مواطن، وقال أيضاً أن برنامج المساعدة المقطوعة هو أحد البرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي.